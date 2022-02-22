Путин кардинально изменил стратегию по Украине: 5 основных выводов после признания "ЛНР-ДНР"

Россия фактически разрушила переговорные процессы по Донбассу.

В Центре оборонных стратегий на фоне признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" пришли к выводу, что Владимир Путин кардинально изменил свою стратегию по отношению к Украине. По словам специалистов центра, Россия отказалась от воплощаемой ранее стратегии интеграции ОРДЛО в Украину (путем предоставления Украине "особого статуса" ОРДЛО и закрепления его в Конституции). А новый план Кремля исключает какие-либо официальные отношения с руководством Украины в будущем, а на переговоры будут отправлять предводителей квазиреспублик ОРДЛО.

Разъяснение Центра оборонных стратегий для граждан опубликовало издание "Украинская правда".

Вот какие выводы должны сделать украинцы после признания Путиным "ЛНР-ДНР":

Это грубое нарушение норм и принципов международного права и может считаться аннексией части территории Украины. Это полностью уничтожает Минский и Нормандский формат переговоров. Переброска армии России на территорию ОРДЛО — фактический акт вооруженной агрессии против Украины и Россия должна ответить. Российские войска на линии столкновения представляют угрозу Украине, а любое обострение на линии фронта, даже если это провокации со стороны боевиков ОРДЛО, может быть расценено как украинская агрессия в отношении РФ. И Кремль, в свою очередь, может пойти на объявление войны Украине. Разрушение переговорных процессов по Донбассу лишило Россию инструментов давления на Украину. А еще недавно Путин на всех площадках призвал Украину выполнять Минские соглашения и давил на это.

Напомним, мировое сообщество выступило против России и Владимира Путина вместе с его окружением, введя веские санкции. Украину поддержали в США, Европейском Союзе, Великобритании, а Германия вообще сделала шаг к остановке российского газопровода "Северный поток — 2".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад ввести санкции против Москвы превентивно, на опережение. Однако и США, и Европа продолжали утверждать, что это сделают только после вторжения российской армии в Украину.