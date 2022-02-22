Укр

Путин кардинально изменил стратегию по Украине: 5 основных выводов после признания "ЛНР-ДНР"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
181
Путин грубо нарушил международное право, признав "ЛДНР" Новость обновлена 22 февраля 2022, 17:27
Путин грубо нарушил международное право, признав "ЛДНР"

Россия фактически разрушила переговорные процессы по Донбассу.

В Центре оборонных стратегий на фоне признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" пришли к выводу, что Владимир Путин кардинально изменил свою стратегию по отношению к Украине. По словам специалистов центра, Россия отказалась от воплощаемой ранее стратегии интеграции ОРДЛО в Украину (путем предоставления Украине "особого статуса" ОРДЛО и закрепления его в Конституции). А новый план Кремля исключает какие-либо официальные отношения с руководством Украины в будущем, а на переговоры будут отправлять предводителей квазиреспублик ОРДЛО.

Разъяснение Центра оборонных стратегий для граждан опубликовало издание "Украинская правда".

Вот какие выводы должны сделать украинцы после признания Путиным "ЛНР-ДНР":

  1. Это грубое нарушение норм и принципов международного права и может считаться аннексией части территории Украины.
  2. Это полностью уничтожает Минский и Нормандский формат переговоров.
  3. Переброска армии России на территорию ОРДЛО — фактический акт вооруженной агрессии против Украины и Россия должна ответить.
  4. Российские войска на линии столкновения представляют угрозу Украине, а любое обострение на линии фронта, даже если это провокации со стороны боевиков ОРДЛО, может быть расценено как украинская агрессия в отношении РФ. И Кремль, в свою очередь, может пойти на объявление войны Украине.
  5. Разрушение переговорных процессов по Донбассу лишило Россию инструментов давления на Украину. А еще недавно Путин на всех площадках призвал Украину выполнять Минские соглашения и давил на это.

Напомним, мировое сообщество выступило против России и Владимира Путина вместе с его окружением, введя веские санкции. Украину поддержали в США, Европейском Союзе, Великобритании, а Германия вообще сделала шаг к остановке российского газопровода "Северный поток — 2".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад ввести санкции против Москвы превентивно, на опережение. Однако и США, и Европа продолжали утверждать, что это сделают только после вторжения российской армии в Украину.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Владимир Путин #Признание #Выводы #ОРДЛО
Российский лидер Владимир Путин
Политика
Путин просит парламент об использовании армии России за рубежом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российский лидер Владимир Путин
Путин просит парламент об использовании армии России за рубежом
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
Разрыв дипотношений с Россией: Кулеба озвучил решение МИДа
Дата публикации
Категория
Путин грубо нарушил международное право, признав "ЛДНР"
Путин кардинально изменил стратегию по Украине: 5 основных выводов после признания "ЛНР-ДНР"
Дата публикации
Категория
По мнению Эрдогана, Кремль нарушил международное право
Турция ответит в Черном море: Эрдоган отреагировал на признание "ЛДНР" Россией
Дата публикации
Категория
Запад постепенно "атакует" Россию экономическими ограничениями
Мир выступил против Путина: какие санкции получает РФ после признания “Л-ДНР”