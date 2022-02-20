После бомбежки они уже не нужны: Зеленский упрекнул Запад в санкциях против РФ

Глава государства говорит, что промедление с санкциями против РФ может дорого обойтись Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в том, что они не обнародуют санкции против России, которые угрожают ей в случае вторжения в Украину. По словам главы государства, если российская сторона начнет войну, то эти санкции уже никому не будут нужны.

Такое мнение Зеленский высказал в интервью телеканалу CNN.

Президент Украины согласился, что санкции против России следует вводить исключительно в случае российского вторжения, однако обнародовать их нужно уже сейчас.

"Вопрос простого обнародования… просто перечень санкций, чтобы они, чтобы мы знали, что произойдет, если они начнут войну, даже этот вопрос не имеет поддержки", – сказал украинский президент.

По словам Зеленского, в случае полномасштабного вторжения России в Украину, если Кремль на это решится, то эти санкции уже не будут иметь никакого смысла.

"Нам не нужны ваши санкции после того, как произойдет бомбардировка и после того, как нашу страну обстреляют, либо после того, как у нас не будет границ, либо после того, как у нас не будет экономики… зачем нам тогда эти санкции?" – спросил он.

Украинский президент отметил тот факт, что его видение санкций очень отличается от мнений международных партнеров. По мнению Зеленского, обнародование санкций уже сейчас точно не спровоцирует Россию к наступлению, а наоборот может остановить.

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Напомним, что российский дипломат Виктор Татаринцев уже отметился заявлением, что санкции запада для России не страшны и им просто безразлично на них. При этом в США пообещали, что меры против РФ будут ощутимы и речь даже о персональных санкциях против Путина и его окружения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия начала подготовку экономики к санкциям — и хотя в отчетах все выглядит нормально, источники говорят о катастрофическом положении вещей.