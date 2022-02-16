Санкции против России: у Байдена четко сказали, что станет поводом

Чиновница отметила, что США постоянно советуются с Украиной

Россия будет наказана серьезными экономическими санкциями при любой попытке вторгнуться на территорию Украины. Подобной линии поведения в США придерживаются даже несмотря на появление информации о якобы отводе российских войск вглубь страны.

О таком раскладе сообщила заместительница Госсекретаря Штатов Венди Шерман в интервью "УП".

По ее словам, Америка постоянно проводит дополнительные консультации с Киевом касаемо ситуации на границе. В Вашингтоне держат руку на пульсе и готовы объявить санкции против Москвы молниеносно.

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Это, как объяснила Шерман, произойдет сразу же, как станет известно о пересечении украинской границы российскими солдатами. Сам факт вторжения, а не любые военные действия для США станут поводом ввести экономические ограничения, от которых пострадает Кремль.

При этом дальнейшие переговоры с украинским правительством обещают продолжить.

Добавим, что непосредственный начальник Шерман, президент США Джозеф Байден накануне пообещал, что от российской экономики останутся "клочья", если Путин рискнет напасть на Украину.

Более детально о выступлении политика касаемо ситуации в нашей стране можно прочесть в материале "Телеграфа": "Байден выступил с обращением по Украине: Россия, вторжение, НАТО, главные заявления (видео)"