Санкции против России: у Байдена четко сказали, что станет поводом
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Чиновница отметила, что США постоянно советуются с Украиной
Россия будет наказана серьезными экономическими санкциями при любой попытке вторгнуться на территорию Украины. Подобной линии поведения в США придерживаются даже несмотря на появление информации о якобы отводе российских войск вглубь страны.
О таком раскладе сообщила заместительница Госсекретаря Штатов Венди Шерман в интервью "УП".
По ее словам, Америка постоянно проводит дополнительные консультации с Киевом касаемо ситуации на границе. В Вашингтоне держат руку на пульсе и готовы объявить санкции против Москвы молниеносно.
Это, как объяснила Шерман, произойдет сразу же, как станет известно о пересечении украинской границы российскими солдатами. Сам факт вторжения, а не любые военные действия для США станут поводом ввести экономические ограничения, от которых пострадает Кремль.
При этом дальнейшие переговоры с украинским правительством обещают продолжить.
Добавим, что непосредственный начальник Шерман, президент США Джозеф Байден накануне пообещал, что от российской экономики останутся "клочья", если Путин рискнет напасть на Украину.
Более детально о выступлении политика касаемо ситуации в нашей стране можно прочесть в материале "Телеграфа": "Байден выступил с обращением по Украине: Россия, вторжение, НАТО, главные заявления (видео)"
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