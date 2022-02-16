Укр

Санкции против России: у Байдена четко сказали, что станет поводом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
Венди Шерман является легендой дипломатии Новость обновлена 16 февраля 2022, 20:53
Венди Шерман является легендой дипломатии

Чиновница отметила, что США постоянно советуются с Украиной

Россия будет наказана серьезными экономическими санкциями при любой попытке вторгнуться на территорию Украины. Подобной линии поведения в США придерживаются даже несмотря на появление информации о якобы отводе российских войск вглубь страны.

О таком раскладе сообщила заместительница Госсекретаря Штатов Венди Шерман в интервью "УП".

По ее словам, Америка постоянно проводит дополнительные консультации с Киевом касаемо ситуации на границе. В Вашингтоне держат руку на пульсе и готовы объявить санкции против Москвы молниеносно.

Это, как объяснила Шерман, произойдет сразу же, как станет известно о пересечении украинской границы российскими солдатами. Сам факт вторжения, а не любые военные действия для США станут поводом ввести экономические ограничения, от которых пострадает Кремль.

При этом дальнейшие переговоры с украинским правительством обещают продолжить.

Добавим, что непосредственный начальник Шерман, президент США Джозеф Байден накануне пообещал, что от российской экономики останутся "клочья", если Путин рискнет напасть на Украину.

Более детально о выступлении политика касаемо ситуации в нашей стране можно прочесть в материале "Телеграфа": "Байден выступил с обращением по Украине: Россия, вторжение, НАТО, главные заявления (видео)"

Теги:
#Украина #США #Россия #Санкции #Война #Вторжение #Венди Шерман
Президент не считает, что нужно скрывать правду
Политика
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент не считает, что нужно скрывать правду
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Категория
На николаевском трамплине Абраменко делал первые прыжки
Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Зеленский поддержал решение СНБО
Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности
Дата публикации
Категория
Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину
Ryanair сделал заявление о полетах в Украину