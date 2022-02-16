Вторжение России в Украину: Байден сказал, чего ожидают США

Высокая угроза вторжения России сохраняется, и в случае агрессии Москвы ее ждут серьезнейшие санкции, заявляет Байден

В своем о вторник, 15 февраля, вечером президент США Джо Байден выступил с заявлением о текущей ситуации с безопасностью в Украине.

Среди прочего он отметил информацию о том, что Россия уведомила об отводе своих войск от границ с Украиной. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США не могут подтвердить эту информацию.

"Сегодня Минобороны Российской Федерации сообщило, что определенные подразделения военные покидают свои позиции близ Украины. Это было бы хорошо, но мы не можем это проверить. Мы еще не имеем информации о том, что российские подразделения возвращаются на базы", — сказал он.

При этом Байден подчеркнул: "На самом деле наша разведка докладывает, что они (войска РФ — ред.) остаются на позициях".

По словам американского лидера, в России и Беларуси на границах Украины остаются около 150 тысяч военнослужащих ВС РФ.

"Вторжение является возможным", — подчеркнул Байден.

В связи с этим, отметил он, власти США продолжают призывать своих граждан покинуть Украину, а американское посольство было временно перемещено из Киева во Львов.

"Мы очень прозрачно говорим американцам и миру о российском плане, о серьезности ситуации", — подчеркнул Байден.

Он также отметил, что в случае вторжения гуманитарные потери для Украины будут чрезвычайными, как и стратегические потери для России.

"Мы хотим предотвратить эту кровавую войну", — сказал президент США.

В противном случае, подчеркнул глава Белого дома, мир не забудет, что Россия сделала выбор в сторону смерти и разрушений.

Он также заверил, что в случае агрессии США вместе с союзниками по НАТО и партнерами будут действовать "решительно".

Байден также призвал остальной мир сопротивляться агрессии РФ в Украину.

Он заявил, что в случае вторжения в Украину США и союзники готовы ввести серьезнейшие санкции, которые ударят по целым секторам промышленности России и ее финансовой системе.

В этом контексте президент США упомянул, что России не стоит рассчитывать в случаен агрессии на запуск трубопровода "Северный поток-2".

Говоря о помощи Украине, Байден подчеркнул, что войска США не будут участвовать в конфликте, однако и Штаты, и другие страны поставляют и продолжат поставлять Украине вооружение.

Подытоживая свое заявление, президент США подчеркнул, что у России есть два выхода. Один мирный, дипломатический.

"Но если Россия сделает другой выбор, мы готовы и Россия заплатит за это цену", — завершил свое обращение Байден.

Как сообщалось, в своем заявлении президент США также заверил Россию, что Штаты не размещали и не собираются размещать в Украине свои ракеты.