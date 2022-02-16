Вторгнення Росії в Україну: Байден сказав, чого очікують США

Висока загроза вторгнення Росії зберігається, і у разі агресії Москви на неї чекають серйозні санкції, заявляє Байден.

У своєму вівторок, 15 лютого, увечері президент США Джо Байден заявив про поточну ситуацію з безпекою в Україні.

Серед іншого він відзначив інформацію про те, що Росія повідомила про відведення своїх військ від кордонів з Україною. При цьому глава Білого дому наголосив, що США не можуть підтвердити цю інформацію.

"Сьогодні Міноборони Російської Федерації повідомило, що певні підрозділи військові залишають свої позиції поблизу України. Це було б добре, але ми не можемо це перевірити. Ми ще не маємо інформації про те, що російські підрозділи повертаються на бази", — сказав він.

При цьому Байден наголосив: "Насправді наша розвідка повідомляє, що вони (війська РФ — ред.) залишаються на позиціях".

За словами американського лідера, у Росії та Білорусі на кордонах України залишаються близько 150 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

"Вторгнення є можливим", — наголосив Байден.

У зв’язку з цим, зазначив він, влада США продовжує закликати своїх громадян залишити Україну, а американське посольство було тимчасово переміщене з Києва до Львова.

"Ми дуже прозоро говоримо американцям і світу про російський план, про серйозність ситуації", — наголосив Байден.

Він також зазначив, що у разі вторгнення гуманітарні втрати для України будуть надзвичайними, як і стратегічні втрати для Росії.

"Ми хочемо запобігти цій кривавій війні", — сказав президент США.

Інакше, наголосив глава Білого дому, світ не забуде, що Росія зробила вибір у бік смерті та руйнувань.

Він також запевнив, що у разі агресії США разом із союзниками по НАТО та партнерами діятимуть "рішуче".

Байден також закликав решту світу чинити опір агресії РФ в Україну.

Він заявив, що у разі вторгнення в Україну США та союзники готові запровадити серйозні санкції, які вдарять по цілих секторах промисловості Росії та її фінансовій системі.

У цьому контексті президент США згадав, що Росії не варто розраховувати у разі агресії на запуск трубопроводу "Північний потік-2".

Говорячи про допомогу Україні, Байден наголосив, що війська США не братимуть участі в конфлікті, однак і Штати, й інші країни поставляють та продовжать постачати Україні озброєння.

Підсумовуючи свою заяву, президент США підкреслив, що Росія має два виходи. Один мирний, дипломатичний.

"Але якщо Росія зробить інший вибір, ми готові, і Росія заплатить за це ціну", — завершив своє звернення Байден.

Як повідомлялося, у своїй заяві президент США також запевнив Росію, що Штати не розміщували і не збираються розміщувати в Україні свої ракети.