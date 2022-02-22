Турция ответит в Черном море: Эрдоган отреагировал на признание "ЛДНР" Россией

Решение Путина в Турции считают неприемлемым

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после признания Россией "независимости" оккупированных территорий Донбасса. Политик считает решение Москвы неправильным и нарушающим "Минские договоренности".

Такую информацию передает местный телеканал CNNTurk.

Помимо прочего Эрдоган также ответил, что собирается ввести некоторые предосторожности после агрессивного поступка Кремля. Это он связывает с обязательствами Турции как "черноморской страны".

При этом политик заявляет, что все время противостояния между Россией и Украиной он старался урегулировать конфликт и снизить напряжение.

"Решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики противоречит "Минским соглашениям", — подчеркнул Эрдоган. — Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл".

Следует отметить, что турецкий президент досрочно прервал свое официальное турне по африканским странам, чтобы иметь возможность оперативно присоединиться к любым официальным собраниям Европы касаемо "российского кризиса" и общей ситуации на Донбассе.

О введении конкретных санкций против Москвы Эрдоган пока не заявлял.

Тем временем Владимир Зеленский поблагодарил турецкого президента за высказанную позицию после телефонной беседы с ним.

Напомним, что Владимир Путин принял решение о признании "независимости" так называемых "Л-ДНР" в понедельник, 21 февраля. Уже на следующий день в Кремле подтвердили, что "Минск" больше не является их приоритетом для решения вопросов по Донбассу.

"Телеграф" также рассказывал, что западные партнеры Украины не остались в стороне — многие государства ввели санкции против Кремля.