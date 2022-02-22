Укр

У Путина уже ставят условия по поводу "нормандской четверки"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Путин по-прежнему обвиняет в военных действиях Украину Новость обновлена 22 февраля 2022, 15:36
Путин по-прежнему обвиняет в военных действиях Украину

В Кремле пока не собираются прекращать дипломатические контакты с миром

Российский президент Владимир Путин пока не отказывается от предполагаемых переговоров в формате "нормандской четверки", которые могут быть связаны с последними событиями на Донбассе. Однако в Кремле предупреждают — его участие зависит от вопросов, которые будут вынесены на повестку дня.

Такую информацию передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, Россия против диалогов, которые "переливают из пустого в порожнее". Песков говорит, что Путин будет ждать конкретных предложений от Запада.

Вместе с этим спикер Кремля подтвердил, что вопрос выполнения "Минских договоренностей" больше не является приоритетом для России.

Также Дмитрий Песков заверяет: Москва не отказывается от дальнейших контактов с другими странами. Однако теперь самыми главными он называет вопросы общей безопасности, а также "отказ Украины от агрессивных военных действий". Не забыли в Кремле напомнить и о необходимости получения неких "гарантий безопасности" для России.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин принял решение о признании "независимости" "Л-ДНР". Вскоре после подписания документов на Донбассе появились колонны боевой техники, которая принадлежит российской армии.

На такой шаг российского лидера оперативно отреагировало большинство западных лидеровский. При этом в Украине пока не видят необходимости введения военного положения, что стало бы началом общей мобилизации для защиты страны.

Отечественные эксперты уже проанализировали сложившуюся ситуацию и предположили, чем может обернуться нынешняя ситуация на Донбассе и уже открыто объявленная война с Россией.

Теги:
#Украина #Кремль #Россия #Война #Донбасс #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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