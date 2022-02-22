У Путіна вже ставлять умови щодо "нормандської четвірки"

У Кремлі поки що не збираються припиняти дипломатичні контакти зі світом

Російський президент Володимир Путін поки що не відмовляється від передбачуваних переговорів у форматі "нормандської четвірки", які можуть бути пов’язані з останніми подіями на Донбасі. Однак у Кремлі попереджають — його участь залежить від питань, які будуть винесені на порядок денний.

Таку інформацію передає ТАСС, посилаючись на речника Путіна Дмитра Пєскова.

За його словами, Росія проти діалогів, які "переливають із пустого в порожнє". Пєсков каже, що Путін чекатиме на конкретні пропозиції від Заходу.

Водночас речник Кремля підтвердив, що питання виконання "Мінських домовленостей" більше не є пріоритетом для Росії.

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Також Дмитро Пєсков запевняє, що Москва не відмовляється від подальших контактів з іншими країнами. Проте наразі найголовнішими він називає питання загальної безпеки, а також "відмову України від агресивних військових дій". Не забули у Кремлі нагадати і про необхідність отримання певних "гарантій безпеки" для Росії.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін ухвалив рішення про визнання "незалежності" "Л-ДНР". Незабаром після підписання документів на Донбасі з’явилися колони бойової техніки, що належить російській армії.

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На такий крок російського лідера оперативно відреагувала більшість західних лідерів та президент України Володимир Зеленський. При цьому в Україні поки що не бачать необхідності введення воєнного стану, що стало б початком загальної мобілізації для захисту країни.

Вітчизняні експерти вже проаналізували ситуацію, що склалася, і припустили, чим може обернутися нинішня ситуація на Донбасі і вже відкрито оголошена війна з Росією.