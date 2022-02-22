"Мінськ" помер, тепер потрібен сильний удар, — дипломат про те, як Заходу реагувати на хід Путіна по Донбасу

Політичний експерт розповів "Телеграфу" про подальшу долю України на тлі конфлікту з РФ та можливе покарання країни-агресора з боку Заходу

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 22 лютого, після рішення глави Росії Володимира Путіна про визнання "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР" та висування вимог до українського керівництва, виступив зі зверненням до громадян України. Зокрема, наголосив, що РФ порушує суверенітет та територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які там перебували з 2014 року.

Політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан у розмові з "Телеграфом" оцінив реакцію української влади та світової спільноти на новий акт російської агресії, а також спрогнозував, як ситуація може розвиватися далі.

Сценарій був запущений Кремлем майже тиждень тому

– Як загалом можна оцінити реакцію України та Заходу на зухвалі дії Путіна?

– Те, що у нас учора терміново зібрали засідання РНБО – позитив. Проблема в тому, що ні українська влада, ні, схоже, наші західні партнери не були готові до такого сценарію, який розіграв Кремль. При цьому цей сценарій був запущений майже тиждень тому.

- Про що мова?

– 16 лютого, згідно з метаданими, вже було записано звернення ватажків т.зв. "ЛНР" та "ДНР" Пасічника та Пушиліна із закликом до евакуації. 17 лютого РФ почали розігрувати сценарій із так званими "провокаціями ЗСУ" та "нападом України на ОРДЛО". 18 лютого вийшло у світ те саме, заздалегідь записане, звернення Пасечника та Пушиліна – і почалася вистава з евакуацією та мобілізацією.

Читайте також: Категорія Статті Генерал розповів, навіщо Москва "підпалила" Донбас Для чого Росії потрібне загострення на Донбасі, і як Україні діяти в ситуації, що склалася, — пояснив генерал Микола Маломуж

Засідання Радбезу РФ 21 лютого, як і подальше звернення Путіна та підписання ним указів про визнання "республік", а також договорів з їхнім маріонетковим "керівництвом", теж явно було продумано заздалегідь. А можливо, і записано заздалегідь. Все відбувалося надто синхронно.

Українська розвідка, як і світові розвідки, на жаль, цю ситуацію проморгали. Не змогли зіграти на випередження. Не змогли відповідним чином підготуватись. Тому вчора була така млява реакція на те, що відбувається.

– Що скажете про звернення президента України?

– Те, що президент Зеленський не пішов на те, щоби одразу, "за гарячими слідами", будучи на емоціях, робити якісь неврівноважені заяви, свідчить, що він розуміє, наскільки складна ситуація. І що кожне слово зараз на вагу золота. Тому він, перш ніж щось говорити, порадився з лідерами ключових країн-партнерів (США, Великобританія, ЄС). І так виглядає, що партнери просили, щоб реакція була розважливою, щоб не зачиняти наглухо двері для переговорів із Путіним.

У виступі президента мене неприємно вразили два моменти.

По-перше, він категорично не сказав, що Мінські угоди вже не дійсні. Він лише позначив, що можуть втратити силу. Хоч, як на мене, Мінські домовленості – все. Їх порушила, розірвала Росія.

Другий момент — Зеленський говорив про те, що РФ визнанням "Л-ДНР" легалізувала свої збройні формування, які перебували на тимчасово окупованих територіях в ОРДЛО. На мою думку, так не варто говорити. Швидше – про спробу РФ повторити кримський сценарій та спробувати, спираючись на нібито волевиявлення місцевого населення, завести свої війська. Це не легалізація. Тому що і мир, і Україна заперечуватимуть законність знаходження регулярних військ РФ на території України. Адже, з погляду міжнародного права, ОРДЛО були й залишаються українською територією. Отже, потрібно надалі уважно попрацювати з юридичною термінологією.

Потрібні санкції проти Путіна, його оточення, сім’ї, активів

– Як події можуть розвиватись далі?

– Мені здається, що РФ найближчими днями, а то й тижнями, далі за територію, яка зараз де-факто перебуває під її контролем, не піде. Вони намагатимуться озирнутися, оцінити реакцію світу. Спробують політико-дипломатичними методами згладити те, що сталося. Можливо, вийти на серйозні переговори з американцями.

Сам факт рішення про визнання "Л-ДНР" саме зараз вкотре показав відому тактику росіян: перш ніж йти на серйозні переговори, потрібно максимально захопити запитні позиції, показати свою силу.

Читайте також: Категорія Політика У Путіна заплуталися щодо "кордонів" "ДНР-ЛНР" У комітеті з міжнародних справ спростували заяву Калашникова.

– Що можна сказати про реакцію Заходу?

– Розгорнута реакція західних держав на те, що відбувається, буде сьогодні. Вночі ми бачили точкові заяви про неправомірність дій РФ – з боку Туреччини, США, Європи. Але це реакція на "гарячі сліди". Сьогодні-завтра, гадаю, керівництво провідних країн світу, включаючи Китай, уважно аналізуватиме ситуацію, розвіддані, щоб зрозуміти подальші дії Росії – і модернізувати свою політику щодо збройного конфлікту між РФ та Україною.

- Чи відбудуться намічені на 24 лютого переговори по лінії Лаврів-Блінкен, які мали передувати новій зустрічі Путіна і Байдена?

– За класикою, вони мали б бути відкладені для додаткового вивчення позицій, напрацювання певних алгоритмів дій тощо. Водночас, побоюючись, що росіяни можуть полізти далі (а деякі держдумівці вже заявляють про необхідність визнання "ДНР" та "ЛНР" у межах Луганської та Донецької областей), США можуть піти на переговори з РФ. Але їх повістка буде вже зовсім іншою. Раніше йшлося про виконання Мінських угод, домовленостей у рамках нормандського формату, тих посилів, які Зеленський озвучив у Мюнхені. Тепер же йтиметься більше про те, щоб повернути статус-кво (скасувати рішення РФ про визнання "Л-ДНР", на що росіяни не підуть ні за що) і не допустити подальшої ескалації.

На жаль, умови досягнення якихось домовленостей значно погіршилися. А тому найближчими тижнями я не чекаю якихось проривів на політико-дипломатичному фронті.

– Чи чекати на нові санкції проти Росії?

– Санкції проти РФ, швидше за все, буде запроваджено. Питання лише в тому, чи американці (насамперед – саме вони) визнання "Л-ДНР" і введення туди регулярних військ РФ оцінюватимуть як чергове вторгнення Росії в Україну. Або скажуть, та ні, вони ж там і так були, це ми мали на увазі не те… Якщо трактуватимуть саме як "не те", то санкції будуть точковими, за аналогією до тих, які були всі ці 8 років.

Можливо, проти якихось постатей із оточення Путіна, проти деяких галузей економіки, боргових зобов’язань РФ. Якщо ж адміністрація Байдена наважиться трактувати нову витівку Росії, як це зробив офіційний Київ (грубе порушення суверенітету та незалежності України, вторгнення), то мають бути запроваджені комплексні санкції. Зараз я дав би 50 на 50. Все стане ясно сьогодні-завтра.

Завдання України – наполягати на тому, щоб санкції були всеохоплюючими. Щоб вони стосувалися всіх галузей російської економіки. Щоб "Північний потік-2" не було сертифіковано. Є всі шанси поховати цей проект. Щоби були персональні санкції особисто проти Путіна. Адже чітко було видно на засіданні Радбезу, де багато хто поводився відверто по-клоунськи, що приймає всі рішення виключно Путін. Інші просто відіграють роль масовки. Тому обов’язково треба говорити про санкції проти Путіна, його оточення, сім’ї, активів.

***

Після того, як Путін визнав "Л-ДНР", було проведено термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Також відбулися переговори глави української держави Володимира Зеленського із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із рішенням РФ визнати донбаські псевдореспубліки.

Також на рішення Путіна почали реагувати інші країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.