"Минск" умер, теперь нужен сильный удар, - дипломат о том, как Западу реагировать на ход Путина по Донбассу

Политический эксперт рассказал "Телеграфу" о дальнейшей судьбе Украины на фоне конфликта с РФ и возможном наказании страны-агрессора со стороны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 22 февраля, после решения главы России Владимира Путина о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР" и выдвижения требований к украинскому руководству, выступил с обращением к гражданам Украины. В частности, подчеркнул, что РФ нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года.

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан в беседе с "Телеграфом" оценил реакцию украинских властей и мирового сообщества на новый акт российской агрессии, а также спрогнозировал, как ситуация может развиваться дальше.

Сценарий был запущен Кремлем почти неделю назад

– Как в целом можно оценить реакцию Украины и Запада на дерзкие действия Путина?

– То, что у нас вчера срочно собрали заседание СНБО – позитив. Проблема в том, что ни украинские власти, ни, похоже, наши западные партнеры, не были готовы к такому сценарию, который разыграл Кремль. При том, что этот сценарий был запущен почти неделю назад.

– О чем речь?

– 16 февраля, согласно метаданным, уже были записаны обращения главарей т.н. "ЛНР" и "ДНР" Пасечника и Пушилина с призывом к эвакуации. 17 февраля РФ начали разыгрывать сценарий с так называемыми "провокациями ВСУ" и "нападением Украины на ОРДЛО". 18 февраля вышло в свет то самое, заранее записанное, обращение Пасечника и Пушилина – и начался спектакль с эвакуацией и мобилизацией.

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Заседание Совбеза РФ 21 февраля, как и последующее обращения Путина и подписание им указов о признании "республик", а также договоров с их марионеточным "руководством", тоже явно было продумано заранее. А, возможно, и записано заранее. Всё происходило слишком синхронно.

Украинская разведка, как и мировые разведки, к сожалению, эту ситуацию проморгали. Не смогли сыграть на опережение. Не смогли соответствующим образом подготовиться. Потому вчера была такая вялая реакция на происходящее.

– Что скажете об обращении президента Украины?

– То, что президент Зеленский не пошел сразу на то, чтобы сразу, "по горячим следам", будучи на эмоциях, делать какие-то неуравновешенные заявления, свидетельствует, что он понимает, насколько сложная ситуация. И что каждое слово сейчас на вес золота. Потому он, прежде чем что-то говорить, посоветовался с лидерами ключевых стран-партнеров (США, Великобритания, ЕС). И так выглядит, что партнеры просили, чтобы реакция была рассудительной, чтобы не закрывать наглухо двери для переговоров с Путиным.

В выступлении президента меня неприятно поразили два момента.

Во-первых, он не сказал категорически, что Минские соглашения уже не действительны. Он лишь обозначил, что они могут утратить силу. Хоть, как по мне, Минские договоренности – всё. Их нарушила, разорвала Россия.

Второй момент – Зеленский говорил о том, что РФ признанием "Л-ДНР" легализовала свои вооруженные формирования, которые пребывали на временно оккупированных территориях в ОРДЛО. С моей точки зрения, так не стоит говорить. Скорее – о попытке РФ повторить крымский сценарий и попытаться, опираясь на якобы волеизъявление местного населения, завести свои войска. Это не легализация. Потому что и мир, и Украина будут отрицать законность нахождения регулярных войск РФ на территории Украины. Ведь, с точки зрения международного права, ОРДЛО были и остаются украинской территорией. Так что нужно в дальнейшем внимательно поработать с юридической терминологией.

Нужны санкции против Путина, его окружения, семьи, активов

– Как события могут развиваться дальше?

– Мне кажется, что РФ в ближайшие дни, а то и недели, дальше той территории, которая сейчас де-факто пребывает под ее контролем, не пойдет. Они попытаются осмотреться, оценить реакцию мира. Попытаются политико-дипломатическими способами сгладить произошедшее. Возможно, выйти на некие серьезные переговоры с американцами.

Сам факт решения о признании "Л-ДНР" именно сейчас в очередной раз показал известную тактику россиян: прежде, чем идти на серьезные переговоры, нужно максимально захватить запросные позиции, показать свою силу.

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– Что можно сказать о реакции Запада?

– Развернутая реакция западных держав на происходящее будет сегодня. Ночью мы видели точечные заявления о неправомерности действий РФ – со стороны Турции, США, Европы. Но это реакция по "горячим следам". Сегодня-завтра, думаю, руководство ведущих стран мира, включая Китай, будет внимательно анализировать ситуацию, разведданные, чтобы понять дальнейшие действия России – и модернизировать свою политику касательно вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

– Произойдут ли, учитывая происходящее, намеченные на 24 февраля переговоры по линии Лавров-Блинкен, которые должны были предшествовать новой встрече Путина и Байдена?

– По классике, они должны были бы быть отложены для дополнительного изучения позиций, наработки определенных алгоритмов действий и так далее. Вместе с тем, побаиваясь, что россияне могут полезть дальше (а некоторые госдумовцы уже заявляют о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" в границах Луганской и Донецкой областей), США могут пойти на переговоры с РФ. Но их повестка будет уже совершенно иной. Ранее речь шла о выполнении Минских соглашений, договоренностей в рамках нормандского формата, тех посылов, которые Зеленский озвучил в Мюнхене. Теперь же будет больше идти речь о том, чтобы вернуть статус-кво (отменить решение РФ о признании "Л-ДНР", на что россияне не пойдут ни за что) и не допустить дальнейшей эскалации.

К сожалению, условия для достижения каких-то договоренностей значительно ухудшились. А потому в ближайшие недели я не ожидаю каких-то прорывов на политико-дипломатическом фронте.

– Ждать ли новых санкций против России?

– Санкции против РФ, скорее всего, будут введены. Вопрос лишь в том, будут ли американцы (прежде всего – именно они) признание "Л-ДНР" и ввод туда регулярных войск РФ оценивать как очередное вторжение России в Украину. Или скажут, да нет, они ж там и так были, это мы имели в виду не то… Если будут трактовать именно как "не то", то санкции будут точечными, по аналогии с теми, которые были все эти 8 лет.

Возможно, против каких-то фигур из окружения Путина, против неких отраслей экономики, долговых обязательств РФ. Если же администрация Байдена осмелится трактовать новую выходку России, как это сделал официальный Киев (грубое нарушение суверенитета и независимости Украины, вторжение), то должны быть введены всеохватывающие санкции. Сейчас я бы дал 50 на 50. Всё станет ясно сегодня-завтра.

Задача Украины – настаивать на том, чтобы санкции были именно всеохватывающими. Чтобы они касались всех сфер российской экономики. Чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован. Есть все шансы похоронить этот проект. Чтобы были персональные санкции лично против Путина. Ведь четко было видно на заседании Совбеза, где многие вели себя откровенно по-клоунски, что принимает все решения исключительно Путин. Остальные просто отыгрывают роль массовки. Потому обязательно нужно вести речь о санкциях против Путина, его окружения, семьи, активов.

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После того, как Путин признал "Л-ДНР", было проведено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также состоялись переговоры главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В США уже объявили о введении санкций в связи с решением РФ признать донбасские псевдореспублики.

Также на решение Путина начали реагировать другие страны и международные политические и военно-политические альянсы.