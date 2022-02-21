Путин выдвинул ультиматум властям Украины: подробности

Президент РФ обратился с требованием к "тем, кто захватил и удерживает власть в Киеве"

Сразу же после того как президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", он выдвинул требование властям Украины.

Обращение Путина в понедельник, 21 февраля, транслировали российские телеканалы.

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", — заявил президент РФ.

Помимо признания "ЛДНР" и угроз в адрес Украины речь Путина в основном состояла из экскурса в историю, как ее видит сам российский президент.

Так, в своем выступлении он заявил, что Украину "создал" Ленин, а все, чем Украину "одарил" Советский Союз, Россия может и забрать.

Помимо этого хозяин московского Кремля весьма лестно высказался о возможностях украинской промышленности и "оборонки": в частности, он уверен, что Украина в состоянии создать ядерное оружие, и не просто бомбы, а разметить его в ракетном вооружении.

Не обошлось и без позитивных для Украины предсказаний Путина. Так, он в своей речи заявил, что Украина вступит в НАТО.