Путин уверен, что Украина вступит в НАТО: "Это дело времени"

По мнению главы РФ, НАТО якобы сделает из Украины плацдарм

Российский президент Владимир Путин, который заявил о "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", назвал вопрос вступления Украины в НАТО "делом времени" и высказал опасения для РФ по этому поводу. Об этом он сказал в своем обращении в понедельник, 21 февраля.

Так, Путин уверен, что в дальнейшем Украина станет частью альянса.

"Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов североатлантического альянса — вопрос предрешенный. Это — дело времени",- сказал российский президент.

По словам Путина, присоединение Украины к членам НАТО якобы представляет угрозу Российской Федерации. НАТО он называет основным противником России, а Украину – якобы плацдармом для удара и размещения вооружения. При этом, по его мнению, в подобное якобы точно не смогли бы поверить "наши предки".

В частности, Путин опасается, что НАТО через украинские аэродромы, находящиеся неподалеку границ РФ, получит возможность "контролировать воздушное пространство России вплоть до Сибири". А еще российский лидер заявил, что альянс готов пойти на запуск ракет "Томагавк". Так, он утверждает, что подлетное время до Москвы из Харькова составит семь минут.

"Нож к горлу. Мы на это не соглашались", — заявил Путин.

Читайте также: Категория Новости России Путин уже напрямую угрожает Украине: видео Путин высказался о "настоящей", по его мнению, декоммунизации

Напомним, в обращении Путин много рассуждал об исторических событиях, в частности – на тему создания Украины. Российский лидер убежден, что якобы наша страна всем обязана большевикам, да и вообще до Ленина Украины не существовало.

Также "Телеграф" сообщал, что глава РФ не отрицает возможность разработки в Украине собственного ядерного оружия. Вероятно, такой тезис обязан реакцией Путина на выступление украинского президента Владимира Зеленского накануне в Мюнхене.