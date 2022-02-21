Путін упевнений, що Україна вступить до НАТО: "Це справа часу"

На думку глави РФ, НАТО нібито зробить із України плацдарм.

Російський президент Володимир Путін, який заявив про "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР", назвав питання вступу України до НАТО "справою часу" і висловив побоювання для РФ щодо цього. Про це він сказав у своєму зверненні у понеділок, 21 лютого.

Так, Путін упевнений, що надалі Україна стане частиною альянсу.

"Вступ України до НАТО і подальше розгортання тут об’єктів північноатлантичного альянсу — питання вирішене наперед. Це — справа часу", — сказав російський президент.

За словами Путіна, приєднання України до членів НАТО нібито є загрозою для Російської Федерації. НАТО він називає основним противником Росії, а Україну – нібито плацдармом для удару та розміщення озброєння. При цьому, на його думку, в подібне нібито точно не змогли б повірити "наші предки".

Зокрема, Путін побоюється, що НАТО через українські аеродроми, що знаходяться неподалік від кордонів РФ, отримає можливість "контролювати повітряний простір Росії аж до Сибіру". А ще російський лідер заявив, що альянс готовий піти на запуск ракет "Томагавк". Так, він стверджує, що час підльоту до Москви з Харкова становитиме сім хвилин.

"Ніж до горла. Ми на це не погоджувалися", — заявив Путін.

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Нагадаємо, у зверненні Путін багато міркував про історичні події, зокрема – на тему створення України. Російський лідер переконаний, що нібито наша країна всім зобов'язана більшовикам та й взагалі до Леніна України не існувало.

Також "Телеграф" повідомляв, що глава РФ не заперечує можливість розробки в Україні власної ядерної зброї. Ймовірно, така теза завдячує реакцією Путіна на виступ українського президента Володимира Зеленського напередодні у Мюнхені.