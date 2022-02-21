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Путін не сумнівається, що Україна може створити ядерну зброю

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 21 лютого 2022, 22:24
Володимир Путін

Глава Кремля вважає, що Україна може створити свою ядерну зброю.

Російський президент Володимир Путін звернувся до громадян після засідання Ради безпеки країни, на якому обговорювалися питання визнання "незалежності" т.зв. "ЛДНР". Під час своєї заяви він повідомив, що в Україні є технології створення ядерної зброї.

Його звернення транслювалося на YouTube.

"Ми чули заяви, що Україна має намір створити власну ядерну зброю", — сказав Путін.

За його словами, отримати свою ядерну зброю Україні буде набагато простіше, ніж багатьом іншим країнам, "особливо за технологічної підтримки з-за кордону".

Очевидно, ці слова Путіна стосуються заяви президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки, коли той заявив про те, що наша країна має намір запросити консультації в ООН щодо Будапештського меморандуму. Тоді він заявив, що якщо засідання не відбудеться, то положення договору будуть вважатися поставленими під сумнів, а сам меморандум — не працюючим.

Як повідомлялося раніше, у Росії 21 лютого пройшло засідання Ради безпеки країни, на якому глава Кремля Володимир Путін обговорив з топчиновниками питання визнання "незалежності" ОРДЛО.

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