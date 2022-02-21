Путин не усомнился, что Украина может создать ядерное оружие

Глава Кремля считает, что Украина может создать свое ядерное оружие.

Российский президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам после заседания Совета безопасности страны, на котором обсуждались вопросы признания "независимости" т.н. "ЛДНР". Во время своего заявления он сообщил, что в Украине есть технологии по созданию ядерного оружия.

Его обращение транслировалось в YouTube.

"Мы слышали заявления, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие", — сказал Путин.

По его словам, получить свое ядерное оружие Украине будет намного проще, чем многим другим странам, "особенно при технологической поддержке из-за рубежа".

Читайте также: Категория Украина Украина потребовала помощи ООН из-за России: подробности Украина намерена добиваться в ООН снижения напряжения на границе.

По всей видимости эти слова Путина касаются заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, когда тот заявил о том, что наша страна намерена запросить консультации в ООН по Будапештскому меморандуму. Тогда он заявил, что в случае если заседания не произойдет, то положения договора будут считаться подвергнутыми сомнению, а сам меморандум — не работающим.

Как сообщалось ранее, в России 21 февраля прошло заседание Совбеза страны, на котором глава Кремля Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками вопрос признания "независимости" ОРДЛО.