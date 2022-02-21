Россия взяла курс на признание "ЛНР"-"ДНР": главные заявления на Совбезе РФ (обновляется)

Российские чиновники соревнуются в аргументации признания независимости ЛДНР

В понедельник, 21 февраля, Совет безопасности РФ провел открытое заседание по вопросу признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных т. н. "ЛНР" и "ДНР".

Срочное заседание в РФ объяснили обращением Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину относительно признания "народных республики Донбасса" из-за якобы "агрессии со стороны Украины".

Путин пообещал принять решение уже к концу дня. "Телеграф" собрал самые важные и резонансные цитаты, прозвучавшие на российском Совбезе.

Так, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что своим обращением к Владимиру Путину, российский парламент уже поддержал признание "ЛДНР" Российской Федерацией.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "что территории Донбасса Украине не нужны, президент Владимир Зеленский не хочет исполнять "Минск-2". "Через некоторое время ситуация вокруг признания Россией "ДНР" и "ЛНР" будет охлаждаться, а подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание "республик", считает Медведев. Медведев указал на попытки Запада полностью перекроить карту мира.

Дмитрий Медведев

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем Твиттере высказала уверенность, что Россия признает оккупированные части Донбасса независимыми.

Постоянный представитель РФ в ТКГ по Донбассу Дмитрий Козак сказал, что "власти Украины при обычном развитии событий не будут выполнять минские соглашения. Они на ходу изобретают новейшие схемы.

Секретарь Совбеза, экс-глава ФСБ Николай Патрушев назвал признание "единственным решением для России".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "я однозначно говорю да, да, надо признавать".

Сергей Шойгу

"Власти РФ давно ведут подготовку к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР, эти риски хорошо проработаны", — подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что он "однозначно за признание, но в исторических границах областей". Тем самым чиновник подтверждает наличие планов российской агрессии к Мариуполю, чтобы пробить "сухопутный коридор" до Крыма. Жители города готовятся защищаться.

В унисон с главой ведомства выступил глава Росгвардии Виктор Золотов, подчеркнув, что "у России нет общей границы с Украиной, а есть граница с американскими вассалами, накачивающими эту территорию оружием". Поэтоум РФ должна не только признать ЛДНР, но и "идти дальше чтобы защищать свою страну".

А вот глава Службы Внешней разведки РФ Сергей Нарышкин попал в глупую ситуацию, "главный разведчик РФ" не мог ответить четко на вопрос о том выступает ли он "за" признание ЛДНР и предложил их сразу "включить в состав РФ", так что президенту Владимиру Путину пришлось его поправить, что речь идет "о признании".

Сам президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что "Украина не собирается выполнять Минские соглашения, — киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз, а использование Украины как инструмента противостояния России представляет угрозу для РФ".

Отметим, что сайт МИД РФ в это время "находится на технических работах", а на своей странице в Facebook ведомство Сергея Лаврова отчитывается о переговорах с министром иностранных дел Сирии, не делая никаких заявлений относительно Донбасса.

В то же время сам глава внешнеполитического ведомства России заявил, что он "не видит другого пути, а 2-3 дня ничего не изменят"