Россия заявила о якобы подбитых "украинских БМП" на своей территории

Россияне говорят об уничтожении группы "украинских диверсантов"

В России заявили, что якобы подбили две "украинские БМП", перешедшие границу возле населенного пункта Митякинская в Ростовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-восточного военного округа РФ, пишет "РИА Новости".

Сообщается, что якобы группа "украинских диверсантов" на двух боевых машинах зашла на российскую территорию, где произошла перестрелка между ними и пограничниками. Вследствие этого, говорится в сообщении, пять "военнослужащих ВСУ" были убиты, а обе машины уничтожены.

Сообщается что пострадавших с российской стороны нет.