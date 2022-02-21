Россия заявила о якобы подбитых "украинских БМП" на своей территории
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Россияне говорят об уничтожении группы "украинских диверсантов"
В России заявили, что якобы подбили две "украинские БМП", перешедшие границу возле населенного пункта Митякинская в Ростовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Юго-восточного военного округа РФ, пишет "РИА Новости".
Сообщается, что якобы группа "украинских диверсантов" на двух боевых машинах зашла на российскую территорию, где произошла перестрелка между ними и пограничниками. Вследствие этого, говорится в сообщении, пять "военнослужащих ВСУ" были убиты, а обе машины уничтожены.
Сообщается что пострадавших с российской стороны нет.
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