"ФСБ, вам не стыдно?": в Украине растоптали фейк об обстреле погранпункта в России

Власти заверяют, что ВСУ осознают серьезность ситуации и не планируют провокаций

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие не ведут огонь в сторону линии разграничения и тем более России. По словам чиновника, новость касаемо обстрела пограничного пункта РФ Украиной — очередной фейк.

"Телеграф" решил собрать полную картину реакции украинцев (и не только) на российскую "провокацию".

Данилов во время выступления несколько раз подчеркнул, что украинцы не обстреливают свою или чужую территорию, информирует "ДС".

"Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно", — отметил чиновник, в который раз напоминая о количестве фейков, распространенных российской пропагандой.

В Госпогранслужбе Украины информацию ФСБ касаемо вероятного обстрела нашими защитниками границ Ростовской области назвали "откровенной и осознанной провокацией".

Многие украинцы были весьма удивлены, услышав, что ВСУ якобы вели прицельный огонь, чтобы попасть на территорию РФ. Увидев же "последствия" такого обстрела, они и вовсе возмутились.

"Да-да, вот эта халабуда в чаще, к которой нет даже тропинки — это пограничный пункт РФ, — заметил журналист Денис Казанский. — И прилетевший снаряд с хирургической точностью поразил эту халабуду".

Также он добавил, что даже в пабликах непризнанной "ЛНР" комментаторы насмехаются над ложью российских СМИ и спецслужб.

Внешний вид поврежденного здания высмеял и политический обозреватель Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит").

"У меня просто нет слов. ФСБ, вам не стыдно было вообще такое убожество публиковать?" — задается он риторическим вопросом.

Стоит отметить, что метаданные видео являются подчищенными. То есть узнать, в какое время действительно была сделана запись, невозможно. На это обратил внимание блогер под ником "Фашик Донецкий", который прежде предположил, как могло выглядеть "планирование" такой провокации у россиян.

Мета-данные записи подчищены

Не отстают в высказывании своей оценки и другие пользователи соцсетей.

Напомним, что за последние несколько дней российская пропаганда разогнала далеко не один фейк против Украины, пытаясь спровоцировать военное столкновение. Однако, как писал "Телеграф", внимательные пользователи соцсетей быстро поняли, что новости о взрывах сначала газопровода в Луганске, а затем и автомобиля одного из главарей-боевиков ОРДЛО, являются ложью.