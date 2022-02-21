Укр

Россия заявляет, что Украина ударила по ее территории: видео и подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Такую разбитую халабуду выдают за пункт пограничников Новость обновлена 21 февраля 2022, 12:46
Такую разбитую халабуду выдают за пункт пограничников

Россияне ищут любой повод, чтобы оправдать свою агрессию

Украинских военнослужащих уже в который раз за последние дни обвинили в прицельном обстреле территории Российской Федерации. На этот раз снаряд якобы обнаружили на территории Ростовской области. По легенде российских пропагандистов, он разрушил здание пограничного пункта.

Такое видео распространяют многочисленные росСМИ, ссылаясь на Федеральную службу безопасности России.

Конкретного местонахождения разрушенного "пункта" не указывается. Сообщается лишь о том, что он якобы находился на расстоянии 150 метров от украинской границы.

За сооружение КПП выдают непонятную груду из металла и дерева, с одной из сторон которой свисает российский триколор. Самое изумительное в этой ситуации, что флаг Российской Федерации нигде не порван и вовсе кажется новеньким. Повреждений ткани не добавляет даже откровенно плохое качество съемки с "места происшествия".

В ФСБ утверждают, что Украина совершила обстрел российской территории в 09:50. При этом они говорят, что образец снаряда пока не установлен.

Пострадавших, по информации российской стороны, при "обстреле" не было. Однако власти утверждают, что на месте сейчас работают саперы. Что именно они пытаются отыскать, неизвестно.

Напомним, что это уже не первая попытка пропагандистов РФ оболгать украинскую армию и выставить её виноватой в начале военного противостояния. Как уже писал "Телеграф", ранее в сети разобрали, почему новости о взрыве газопровода в Луганске, а также о подготовке Украиной спецоперации касаемо "покушения" на верхушку боевиков ОРДЛО, являются фейковыми.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Пропаганда #Обвинение #Фэйк
Такую разбитую халабуду выдают за пункт пограничников
Политика
Россия заявляет, что Украина ударила по ее территории: видео и подробности
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