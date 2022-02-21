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Росія заявляє, що Україна вдарила по її території: відео та подробиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Таку розбиту халабуду видають за пункт прикордонників Новина оновлена 21 лютого 2022, 12:46
Таку розбиту халабуду видають за пункт прикордонників

Росіяни шукають будь-якої нагоди, щоб виправдати свою агресію

Українських військовослужбовців уже вкотре за останні дні звинуватили у прицільному обстрілі території Російської Федерації. Цього разу снаряд начебто виявили на території Ростовської області. За легендою російських пропагандистів, він зруйнував будинок прикордонного пункту.

Таке відео розповсюджують численні росЗМІ, посилаючись на Федеральну службу безпеки Росії.

Конкретного місцезнаходження зруйнованого "пункту" не вказується. Повідомляється лише про те, що він нібито знаходився на відстані 150 метрів від українського кордону.

За будівлю КПП видають незрозумілу купу з металу та дерева, з однієї зі сторін якої звисає російський триколор. Найдивовижніше в цій ситуації, що прапор Російської Федерації ніде не порваний і зовсім здається новеньким. Пошкоджень тканині не додає навіть відверто погана якість зйомки з "місця події".

У ФСБ стверджують, що Україна здійснила обстріл російської території о 09:50. При цьому вони кажуть, що зразок снаряда поки що не встановлено.

Постраждалих, за інформацією російської сторони, під час "обстрілу" не було. Проте влада стверджує, що на місці зараз працюють сапери. Що саме вони намагаються знайти, невідомо.

Нагадаємо, що це вже не перша спроба пропагандистів РФ оббрехати українську армію та виставити її винною на початку військового протистояння. Як уже писав "Телеграф", раніше в мережі розібрали, чому новини про вибух газопроводу в Луганську, а також про підготовку Україною спецоперації щодо "замаху" на верхівку бойовиків ОРДЛО є фейковими.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Пропаганда #Звинувачення #Фейк
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