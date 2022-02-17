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Резніков знайшов ознаки психічної хвороби у пропагандистів Путіна

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Міністр каже, що у Кремлі постійно "вигадують казки" Новина оновлена 17 лютого 2022, 13:07
Міністр каже, що у Кремлі постійно "вигадують казки"

Москва готова розповідати про проблеми інших країн із "піною на губах"

Більшість росіян завдяки агресивній пропаганді влада вважає, що світове суспільство їм чимось зобов’язане. При цьому конкретної відповіді на те, що саме вони вимагають у Кремлі, так і не мають.

Такої думки дотримується глава Міноборони України Олексій Резніков, передає "РБК-Україна".

Чиновник переконаний, що через це більшість російських пропагандистів варто надіслати на перевірку до психіатра.

"Почитайте публікації ідеологів, послухайте виступи представників різних відомств, — запропонував Резніков. — Подивіться на виступи деяких телеведучих, які, щоправда, мають прояви психічних хвороб, аж до піни на губах".

Саме такою, на думку міністра, є і вся гілка влади у Російській Федерації. Він також нагадав, що виступи багатьох пропагандистів країни-агресора легко оцінити як комплекс неповноцінності.

Головне для Москви, стверджує Олексій Резніков, щоб до них прислухалися, а в разі потреби ще й умовляли.

При цьому всі розповіді російських політиків про нібито отримані "обіцянки від Заходу" чиновник називає "казками". Це йому підтвердив в особистій розмові голова Міноборони Британії Бен Уоллес. За словами західного політика, Європа чи НАТО ніколи не укладали додаткових договорів із РФ, щоб та могла пред’являти зараз претензії.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії відкрито вимагали, щоб Україна відмовилася від своїх планів вступити до Альянсу. Ще серед "пропозицій" від сусідів виявився відхід до політики 90-х, коли Київ підтримував політику позаблокових країн.

Також Кремль надсилав до НАТО спеціальні документи, в яких просив надати їм якісь "гарантії безпеки". При цьому США не дуже поспішають виконати будь-що з представленого переліку, що, своєю чергою, викликає невдоволення Володимира Путіна.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Міноборони #Олексій Резніков
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