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"Українці хочуть російської крові": пропагандист із РФ видав шалений спіч

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська Новина оновлена 28 січня 2022, 21:53
Російські війська

У Росії назвали бойовиків в ОРДЛО "російськими солдатами" .

У Росії на тлі нарощування чисельності військ на кордоні України заявили, що нібито це українці "хочуть війни".

Про це заявив кремлівський пропагандист, а заодно директор мовлення російською мовою телеканалу Russia Today Антон Красовський у своєму Youtube-каналі.

Він заявив, що "українці хочуть російської крові" і в цьому контексті назвав бойовиків ОРДЛО "російськими солдатами", хоча в офіційній позиції Москви їхніх військ там немає.

Красовський заявив, що нібито Київ заради "бійні на Донбасі" готовий на все і навіть ховати своїх бійців.

"Ми часто говоримо, що українці наші брати… але напевно настав час визнати, що жодних братів на американських танках у нас немає, а є тільки ворог", — сказав він.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому Красовський заявляв про те, що саме Росія "введе війська в Україну, захопить її територію та спалить її Конституцію на Хрещатику".

Нагадаємо, раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявляв, що Росія не нападатиме на Україну, а відповідальність за зростання напруги на кордоні спробував перекласти на США. Водночас секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак виступив з ініціативою розпочати офіційне постачання зброї бойовикам на окупованих територіях Донбасу.

Теги:
#Україна #Росія #Антон Красовський
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