"Украинцы хотят русской крови": пропагандист из РФ выдал безумный спич

В России назвали боевиков в ОРДЛО "русскими солдатами".

В России на фоне наращивания численности войск на границе Украины заявили, что якобы это украинцы "хотят войны".

Об этом заявил кремлевский пропагандист, а заодно директор вещания на русском языке телеканала Russia Today Антон Красовский в своем Youtube-канале.

Он заявил, что "украинцы хотят русской крови" и в этом контексте назвал боевиков ОРДЛО "русскими солдатами", хотя в официальной позиции Москвы, их войск там нет.

Красовский заявил, что якобы Киев ради "бойни на Донбассе" готов на все и даже хоронить своих бойцов.

"Мы часто говорим, что украинцы наши братья… но наверное пора признать, что никаких братьев на американских танках у нас нет, а есть только враг", — сказал он.

Стоит отметить, что пару недель назад Красовский заявлял о том, что именно Россия "введет войска в Украину, захватит ее территорию и сожжет ее Конституцию на Крещатике".

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, а ответственность за рост напряжения на границе попытался переложить на США. Вместе с тем секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак выступил с инициативой начать официальные поставки оружия боевикам на оккупированных территориях Донбасса.