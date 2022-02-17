Резников нашел признаки психической болезни у пропагандистов Путина

Москва готова рассказывать о проблемах других стран с "пеной на губах"

Большинство россиян благодаря агрессивной пропаганде власти считают, что мировое общество им обязано. При этом конкретного ответа на то, что именно они требуют, в Кремле так и не имеют.

Такого мнения придерживается глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

Чиновник убежден, что большинство российских пропагандистов стоит отправить на проверку к психиатру.

"Почитайте публикации идеологов, послушайте выступления представителей разных ведомств, — предложил Резников. — Посмотрите на выступления некоторых телеведущих, у которых, правда, есть проявления психических болезней, вплоть до пены на губах".

Именно такой, по мнению министра, и является вся ветка власти в Российской Федерации. Он также напомнил, что выступления многих пропагандистов страны-агрессора легко оценить как комплекс неполноценности.

Главное для Москвы, утверждает Алексей Резников, чтобы к ним прислушивались, а в случае необходимости — еще и уговаривали.

Все рассказы российских политиков о полученных якобы "обещаниях от Запада" чиновник называет "сказками". Это ему подтвердил в личном разговоре и глава Минобороны Британии Бен Уоллес. По словам западного политика, Европа или НАТО никогда не заключали дополнительных договоров с РФ, чтобы та могла предъявлять сейчас претензии.

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Напомним, что недавно в России открыто потребовали, дабы Украина отказалась от своих планов вступить в Альянс. Также среди "предложений" от соседей оказался отход к политике 90-х, когда Киев поддерживал политику внеблоковых стран.

Также Кремль направлял к НАТО специальные документы, в которых просил предоставить им некие "гарантии безопасности". При этом США не слишком торопятся выполнить что-либо из представленного перечня, что, в свою очередь, вызывает недовольство Владимира Путина.