У Луганську пролунав вибух: у мережі говорять про серйозну пожежу на газопроводі

Місцеві ЗМІ пишуть, що горить газопровід

Ситуація на окупованій частині Донбасу загострюється. Пізно увечері у п’ятницю, 18 лютого, жителі Луганська почули вибух.

Місцеві ЗМІ пишуть про велику пожежу на магістральному газопроводі.

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео передбачуваної пожежі, проте ідентифікувати, що кадри було знято саме там, поки що складно.

Через деякий час росЗМІ почали повідомляти про другий вибух у Луганську.

Як відомо, у п’ятницю, 18 лютого, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про термінову евакуацію населення ОРДЛО до Росії. Причиною такого рішення стала нібито підготовка українською стороною наступу на позиції бойовиків. Україна суворо відкидає будь-які звинувачення.

Підтвердженням абсурдності звинувачення на адресу України став той факт, що бойовики записали заяви про термінову евакуацію за кілька днів до її оголошення. Однак в ОРДЛО щільно працює російська пропаганда, а тому і з’являється величезна кількість фейків і маніпуляцій в інформаційному полі.

Варто зазначити, що у п’ятницю у Донецьку підірвали автомобіль одного з ватажків "ДНР" — керівника так званої "народної міліції".