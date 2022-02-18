Рус

У Луганську пролунав вибух: у мережі говорять про серйозну пожежу на газопроводі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
109
Скріншот ймовірного вибуху в Луганську Новина оновлена 18 лютого 2022, 23:53
Скріншот ймовірного вибуху в Луганську

Місцеві ЗМІ пишуть, що горить газопровід

Ситуація на окупованій частині Донбасу загострюється. Пізно увечері у п’ятницю, 18 лютого, жителі Луганська почули вибух.

Місцеві ЗМІ пишуть про велику пожежу на магістральному газопроводі.

У соціальних мережах розповсюджують фото та відео передбачуваної пожежі, проте ідентифікувати, що кадри було знято саме там, поки що складно.

Через деякий час росЗМІ почали повідомляти про другий вибух у Луганську.

Як відомо, у п’ятницю, 18 лютого, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" заявили про термінову евакуацію населення ОРДЛО до Росії. Причиною такого рішення стала нібито підготовка українською стороною наступу на позиції бойовиків. Україна суворо відкидає будь-які звинувачення.

Підтвердженням абсурдності звинувачення на адресу України став той факт, що бойовики записали заяви про термінову евакуацію за кілька днів до її оголошення. Однак в ОРДЛО щільно працює російська пропаганда, а тому і з’являється величезна кількість фейків і маніпуляцій в інформаційному полі.

Варто зазначити, що у п’ятницю у Донецьку підірвали автомобіль одного з ватажків "ДНР" — керівника так званої "народної міліції".

Теги:
#Газопровід #Луганськ #Вибух #Відео
Скріншот. Бійка Шуфрича та Бутусова
Політика
Шуфрича побили у прямому ефірі: повне відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скріншот. Бійка Шуфрича та Бутусова
Шуфрича побили у прямому ефірі: повне відео
Дата публікації
Категорія
Скріншот ймовірного вибуху в Луганську
У Луганську пролунав вибух: у мережі говорять про серйозну пожежу на газопроводі
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на Донбасі та вивезення мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Джо Байден вновь выступит с заявлением касаемо ситуации в Украине
Нове звернення Байдена щодо України: онлайн-трансляція
Дата публікації
Категорія
Денис Пушилін
Ватажків "ДНР"-"ЛНР" піймали на великій брехні: повідомлення про "термінову" евакуацію записали заздалегідь