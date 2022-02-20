Вибух автомобіля у Донецьку: російський топ-пропагандист погорів на фейку
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Росіян поінформували про те, що "українських агентів" затримали у четвер, хоча сам вибух стався у п’ятницю
Російські пропагандисти знову погоріли на розповсюдженні фейків. Цього разу йдеться про ситуацію з підривом у Донецьку автомобіля, який нібито належав т.зв. голові "народної міліції ДНР" Денису Синенкову.
Як вказала блогерка, яка пише під нікнеймом "Чорна Туфелька", в історію влип російський пропагандист Володимир Соловйов.
Він скористався сервісом Amplifr, щоб опублікувати запланований запис у своєму твіттері, в якому йшлося про затримання відповідального за підрив автомобіля Синенкова "агента української розвідки".
Втім, за словами Соловйова, затримання сталося у четвер, хоча сам вибух прогримів лише у п’ятницю.
"Черговий доказ того, що все, що зараз відбувається на окупованій частині сходу України, — заздалегідь спланована операція в кремлі", — повідомила Чорна Туфелька.
На невідповідності вказали інші користувачі мережі в коментарях під оригінальним повідомленням Соловйова.
Як повідомлялося раніше, про те, що окупанти вели підготовку до загострення ситуації на Донбасі, вказували й інші їх проколи.
Серед таких звернення ватажків бойовиків щодо "термінової евакуації", які транслювалися за їхніми ресурсами 18 лютого. У метаданих відеозаписів залишилася інформація про те, що самі ролики були створені ще 16 лютого, тобто коли загострення ще не почалося.
Подібного ляпу було допущено і в ситуації з нібито штурмом "польськими диверсантами" хімзаводу в Горлівці 18 лютого. Ці кадри було знято ще 8 лютого, тобто за 10 днів до того, як вони потрапили до мережі.
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