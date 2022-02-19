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Відео штурму хімзаводу у Горлівці "польськими диверсантами" виявилося фейком: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Завод "Стирол" у Горлівці Новина оновлена 19 лютого 2022, 14:38
Завод "Стирол" у Горлівці

У мережі останнім часом з’являється все більше і більше фейків

Окупанти знову погоріли на розповсюдженні постановочних відео. Після того, як виявилося, що заяви ватажків бойовиків ОРДЛО про "термінову евакуацію" були записані заздалегідь, користувачі мережі вирішили перевірити й інші відео, які останніми днями активно просуваються на пропагандистських каналах.

Як повідомляє блогер Анатолій Штефан (Штірліц), заздалегідь було записано і відео "штурму" "польськими диверсантами" заводу у Горлівці.

Як виявилося, у метаданих залишилася інформація про те, що кадри було знято ще 8 лютого.

"Кількість фейків і постановочних сюжетів у мережі зростає з неймовірною швидкістю", — наголосив блогер.

Саме відео розлетілося мережею 18 лютого, тоді бойовики стверджували, що їм нібито вдалося відбити атаку на завод "Стирол", де невідомі диверсанти намагалися підірвати баки з хлором.

Проте вже тоді вони самі заплуталися в тому, хто зробив відео. Спочатку стверджувалося, що авторство відео належало одному з бойовиків т.зв. "народної міліції ДНР". Пізніше вже опубліковані повідомлення були виправлені, а запис раптово виявився "вилученим з екшн-камери" одного з "диверсантів".

Нагадаємо, тема "Стиролу" порушується окупантами не вперше. Так у січні з’являлися повідомлення про витік аміаку, а до того каналами бойовиків розлетілася інформація про можливу диверсію.

Теги:
#Донбас #Горлівка #ОРДЛО #Фейки
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