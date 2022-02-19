Видео штурма химзавода в Горловке "польскими диверсантами" оказалось фейком: детали

В сети в последнее время появляется все больше и больше фейков

Оккупанты вновь погорели на распространении постановочных видео. После того как оказалось, что заявления главарей боевиков ОРДЛО о "срочной эвакуации" были записаны заранее, пользователи сети решили проверить и другие видео, которые в последние дни активно продвигаются на пропагандистских каналах.

Как сообщает блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), заранее было записано и видео "штурма" "польскими диверсантами" завода в Горловке.

Как оказалось, в метаданных осталась информация о том, что кадры были отсняты еще 8 февраля.

"Количество фейков и постановочных сюжетов в сети растет с невероятной скоростью", — подчеркнул блогер.

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Стоит напомнить, что само видео разлетелось по сети 18 февраля, тогда боевики утверждали, что им якобы удалось отбить атаку на завод "Стирол", где неизвестные диверсанты пытались взорвать баки с хлором.

Однако уже тогда они сами запутались в том, кто же сделал видео. Поначалу утверждалось, что авторство видео принадлежало одному из боевиков т.н. "народной милиции ДНР". Позже уже опубликованные сообщения были исправлены, а запись внезапно оказалась "изъятой из экшн-камеры" одного из "диверсантов".

Напомним, тема "Стирола" поднимается оккупантами не в первый раз. Так в январе появлялись сообщения об утечке аммиака, а до того по каналам боевиков разлетелась информация о возможной диверсии.