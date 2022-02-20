Взрыв автомобиля в Донецке: российский топ-пропагандист погорел на фейке
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Россиян проинформировали о том, что "украинских агентов" задержали в четверг, хотя сам взрыв произошел в пятницу
Российские пропагандисты вновь погорели на распространении фейков. На этот раз речь идет о ситуации с подрывом в Донецке автомобиля, который якобы принадлежал т.н. главе "народной милиции ДНР" Денису Синенкову.
Как указала блогер, которая пишет под никнеймом Черная Туфелька, в историю влип российский пропагандист Владимир Соловьев.
Он воспользовался сервисом Amplifr, чтобы опубликовать запланированную запись в своем твиттере, в которой речь шла о якобы задержании ответственного за подрыв автомобиля Синенкова "агента украинской разведки".
Впрочем, согласно словам Соловьева, задержание произошло в четверг, хотя сам взрыв прогремел лишь в пятницу.
"Очередное доказательство того, что всё, что сейчас происходит на оккупированной части востока Украины — заблаговременно спланированная операция в кремле", — сообщила Черная Туфелька.
На несоответствия указали и другие пользователи сети в комментариях под оригинальным сообщением Соловьева.
Как сообщалось ранее, о том, что оккупанты вели подготовку к обострению ситуации на Донбассе указывали и другие их проколы.
Среди таковых обращения главарей боевиков о "срочной эвакуации", которые транслировались по их ресурсам 18 февраля. В метаданных видеозаписей осталась информация о том, что сами ролики были созданы еще 16 февраля, то есть, когда обострение еще не началось.
Подобный ляп был допущен и в ситуации с якобы штурмом "польскими диверсантами" химзавода в Горловке 18 февраля. Эти кадры были отсняты еще 8 февраля, то есть за 10 дней до того, как они попали в сеть.
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