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Росія заявила про нібито підбиті "українські БМП" на своїй території

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ситуація на Донбасі загострюється Новина оновлена 21 лютого 2022, 15:26
Ситуація на Донбасі загострюється

Росіяни говорять про знищення групи "українських диверсантів"

У Росії заявили, що нібито підбили дві "українські БМП", які перейшли кордон біля населеного пункту Мітякінська у Ростовській області.

Про це повідомили у пресслужбі Південно-Східного військового округу РФ, пише "РИА Новости".

Повідомляється, що нібито група "українських диверсантів" на двох бойових машинах зайшла на російську територію, де сталася стрілянина між ними та прикордонниками. Внаслідок цього, йдеться в повідомленні, п’ятьох "військовослужбовців ЗСУ" було вбито, а обидві машини знищено.

Повідомляється, що постраждалих з російської сторони немає.

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