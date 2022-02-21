"ФСБ, вам не соромно?": в Україні розтоптали фейк про обстріл прикордонного пункту в Росії

Влада запевняє, що ВСУ усвідомлює серйозність ситуації і не планує провокацій

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що українські військовослужбовці не ведуть вогонь у бік лінії розмежування і, тим більше, Росії. За словами чиновника, новина щодо обстрілу прикордонного пункту РФ Україною — черговий фейк.

"Телеграф" вирішив зібрати повну картину реакції українців (і не тільки) на російську провокацію.

Данилов під час виступу кілька разів наголосив, що українці не обстрілюють свою чи чужу територію, інформує "ДС".

"Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно", — зазначив чиновник, вкотре нагадуючи про кількість фейків, поширених російською пропагандою.

У Держприкордонслужбі України інформацію ФСБ щодо ймовірного обстрілу нашими захисниками кордонів Ростовської області назвали "відвертою та усвідомленою провокацією".

Багато українців були дуже здивовані, почувши, що ЗСУ нібито вели прицільний вогонь, аби влучити на територію РФ. Побачивши ж "наслідки" такого обстрілу, вони взагалі обурилися.

"Так-так, ось ця халабуда в частіше, до якої немає навіть стежки — це прикордонний пункт РФ, — зауважив журналіст Денис Казанський. — І снаряд, який прилетів, з хірургічною точністю вразив цю халабуду".

Також він додав, що навіть у пабліках невизнаних "ЛДНР" коментатори насміхаються з брехні російських ЗМІ та спецслужб.

Зовнішній вигляд пошкодженої будівлі висміяв і політичний оглядач Олександр Коваленко (блогер "Злий Одесит").

"У мене просто немає слів. ФСБ, вам не соромно було взагалі таке убогість публікувати?" — задається він риторичним питанням.

Варто зазначити, що метадані відео є підчищеними. Тобто дізнатися, в який час справді було зроблено запис, неможливо. На це звернув увагу блогер під ніком "Фашик Донецький", який раніше припустив, як могло виглядати "планування" такої провокації у росіян.

Мета-дані записи підчищені

Не відстають у висловлюванні своєї оцінки й інші користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що за останні кілька днів російська пропаганда розігнала не один фейк проти України, намагаючись спровокувати військове зіткнення. Проте, як писав "Телеграф", уважні користувачі соцмереж швидко зрозуміли, що новини про вибухи спочатку газопроводу в Луганську, а потім і автомобіля одного з ватажків-бойовиків ОРДЛО є брехнею.