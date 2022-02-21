З’явилися нові супутникові фото військ Росії поряд із Україною: про що вони говорять

Війська знаходяться на відстані 15-35 км від українських кордонів

Росія не збирається відводити своїх військовослужбовців углиб країни, як це раніше обіцялося. На такі висновки наштовхують нові фото українських кордонів, зроблених із супутника, — на них видно, що армія РФ, навпаки, активізувала свої дії на місцях.

Такою інформацією поділився американський телеканал CNN, посилаючись на дані системи Maxar.

Водночас повідомляється, що бронетехніка та особовий склад російських військ помічені у північно-західному напрямку від Бєлгорода.

Нові знімки із супутника

Це викликає побоювання щодо близькості путінської армії до кордону з Харківською областю (близько 30-35 км).

Також пересування бойових машин фіксувалося поруч із селами Валуйки та Солоті. Ці населені пункти знаходяться поблизу кордону Луганщини (трохи більше 15 км).

Місця активізації військ РФ

"Нова діяльність є зміною схеми розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та іншого допоміжного обладнання)", — цитують у CNN зведення спостерігачів.

Більшість техніки росіяни намагаються перегнати через сільську місцевість або замаскувати поруч із лісовими посадками. Однак супутники все одно фіксують сліди танків та інших бойових машин, що залишаються на поверхні після переміщення.

Армія поряд із Білгородом загрожує Харківщині, а у Валуйках — Луганщині

Американці наголошують, що більшість транспорту військовослужбовці намагаються розмістити у певній формі. Це може свідчити про формування бойового загону.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що Кремль усе ще дотримується ідеї влаштувати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це, за словами Ентоні Блінкена, свідчить збільшення провокацій на Донбасі та наростання загальної напруги. Додатково на подібні думки наштовхує і рішення стосовно продовження спільних з Білоруссю навчань "Союзна рішучість-2022".

Тим часом бойовики "ЛДНР" на Донбасі продовжують вивозити мирних жителів до Росії, виправдовуючи таку депортацію "евакуацією"