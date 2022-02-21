Появились новые спутниковые фото войск России рядом с Украиной: о чем они говорят
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Войска находятся на расстоянии 15-35 км от украинских границ
Россия не собирается отводить своих военнослужащих вглубь страны, как это ранее обещалось. На такие выводы наталкивают новые фото украинских границ, сделанных со спутника — на них видно, что армия РФ наоборот активизировала свои действия на местах.
Такой информацией поделился американский телеканал CNN, ссылаясь на данные системы Maxar.
Вместе с этим сообщается, что бронетехника и личный состав российских войск замечены в северо-западном направлении от Белгорода.
Это вызывает опасение касаемо близости путинской армии к границе с Харьковской областью (около 30-35 км).
Также передвижения боевых машин фиксировались рядом с селами Валуйки и Солоти. Эти населенные пункты находятся вблизи с границей Луганщины (чуть более 15 км).
"Новая деятельность являет собой смену схемы разворачивания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и другого вспомогательного оборудования)", — цитируют в CNN сводку наблюдателей.
Большинство техники россияне пытаются перегонять через сельскую местность или оставлять под "маскировкой" лесных посадок. Однако спутники все равно фиксируют следы танков и других боевых машин, которые остаются на поверхности после перемещения.
Американцы подчеркивают, что большинство транспорта военнослужащие пытаются разместить в определенной форме. Это может свидетельствовать о формировании боевого отряда.
Напомним, в Белом доме считают, что Кремль по-прежнему придерживается идеи устроить полномасштабное вторжение в Украину. Об этом, по словам Энтони Блинкена, свидетельствует увеличение провокаций на Донбассе и нарастание общего напряжения. Дополнительно на подобные мысли наталкивает и решение о продлении общих с Беларусью учений "Союзная решимость-2022".
Тем временем боевики "ЛДНР" на Донбассе продолжают вывозить мирных жителей в Россию, оправдывая такую депортацию "эвакуацией"
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