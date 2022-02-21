Появились новые спутниковые фото войск России рядом с Украиной: о чем они говорят

Войска находятся на расстоянии 15-35 км от украинских границ

Россия не собирается отводить своих военнослужащих вглубь страны, как это ранее обещалось. На такие выводы наталкивают новые фото украинских границ, сделанных со спутника — на них видно, что армия РФ наоборот активизировала свои действия на местах.

Такой информацией поделился американский телеканал CNN, ссылаясь на данные системы Maxar.

Вместе с этим сообщается, что бронетехника и личный состав российских войск замечены в северо-западном направлении от Белгорода.

Новые снимки со спутника

Это вызывает опасение касаемо близости путинской армии к границе с Харьковской областью (около 30-35 км).

Также передвижения боевых машин фиксировались рядом с селами Валуйки и Солоти. Эти населенные пункты находятся вблизи с границей Луганщины (чуть более 15 км).

Места активизации войск РФ

"Новая деятельность являет собой смену схемы разворачивания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и другого вспомогательного оборудования)", — цитируют в CNN сводку наблюдателей.

Большинство техники россияне пытаются перегонять через сельскую местность или оставлять под "маскировкой" лесных посадок. Однако спутники все равно фиксируют следы танков и других боевых машин, которые остаются на поверхности после перемещения.

Армия рядом с Белгородом угрожает Харьковщине, а в Валуйках — Луганщине

Американцы подчеркивают, что большинство транспорта военнослужащие пытаются разместить в определенной форме. Это может свидетельствовать о формировании боевого отряда.

Напомним, в Белом доме считают, что Кремль по-прежнему придерживается идеи устроить полномасштабное вторжение в Украину. Об этом, по словам Энтони Блинкена, свидетельствует увеличение провокаций на Донбассе и нарастание общего напряжения. Дополнительно на подобные мысли наталкивает и решение о продлении общих с Беларусью учений "Союзная решимость-2022".

Тем временем боевики "ЛДНР" на Донбассе продолжают вывозить мирных жителей в Россию, оправдывая такую депортацию "эвакуацией"