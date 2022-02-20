План России движется вперед: Блинкен заявил, что Кремль не отказался от вторжения в Украину
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Москва продолжает нагнетать напряжение на границе Украины, говорят в Госдепе
В США с беспокойством наблюдают за продолжением совместный военных учений между Россией и Беларусью.
Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, пишет CNN.
По его словам, это может свидетельствовать о том, что разработанный Россией сценарий по подготовке провокаций против Украины с целью получения повода для вторжения "двигается вперед".
"Мы это видели в течение последних нескольких дней. Теперь они оправдывают продолжение военных учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся", — сказал Блинкен.
Он также указал, что Москва создала напряжение на востоке Украины и продолжает его нагнетать.
Глава Госдепа отметил, что все это наряду со сфабрикованными операциями, которые в США видели в последние дни, может говорить о том, что Кремль не отказался от планов по нападению.
Как сообщалось ранее, 17 февраля Блинкен выступил в ООН с предупреждением о том, что РФ готовит провокации, чтобы получить повод для вторжения в Украину.
Напомним, что в последние дни ситуация на линии разграничения на Донбассе серьезно обострилась, а число нарушений Минских соглашений со стороны боевиков заметно выросло. За период с 17 по 19 февраля на позиции ВСУ упали более 1,8 тысячи снарядов и мин, а обстрелам подверглись населенные пункты, среди которых Станица Луганская и Марьинка.
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