План России движется вперед: Блинкен заявил, что Кремль не отказался от вторжения в Украину

Москва продолжает нагнетать напряжение на границе Украины, говорят в Госдепе

В США с беспокойством наблюдают за продолжением совместный военных учений между Россией и Беларусью.

Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, пишет CNN.

По его словам, это может свидетельствовать о том, что разработанный Россией сценарий по подготовке провокаций против Украины с целью получения повода для вторжения "двигается вперед".

"Мы это видели в течение последних нескольких дней. Теперь они оправдывают продолжение военных учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся", — сказал Блинкен.

Он также указал, что Москва создала напряжение на востоке Украины и продолжает его нагнетать.

Глава Госдепа отметил, что все это наряду со сфабрикованными операциями, которые в США видели в последние дни, может говорить о том, что Кремль не отказался от планов по нападению.

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Как сообщалось ранее, 17 февраля Блинкен выступил в ООН с предупреждением о том, что РФ готовит провокации, чтобы получить повод для вторжения в Украину.

Напомним, что в последние дни ситуация на линии разграничения на Донбассе серьезно обострилась, а число нарушений Минских соглашений со стороны боевиков заметно выросло. За период с 17 по 19 февраля на позиции ВСУ упали более 1,8 тысячи снарядов и мин, а обстрелам подверглись населенные пункты, среди которых Станица Луганская и Марьинка.