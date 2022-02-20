План Росії рухається вперед: Блінкен заявив, що Кремль не відмовився від вторгнення в Україну

Москва продовжує нагнітати напругу на кордоні України, кажуть у Держдепі

У США з занепокоєнням спостерігають за продовженням спільних військових навчань між Росією та Білоруссю.

Про це повідомив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, пише CNN.

За його словами, це може свідчити про те, що розроблений Росією сценарій щодо підготовки провокацій проти України з метою отримання приводу для вторгнення "рухається вперед".

"Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження військових навчань, навчань у лапках, про які вони говорили, що зараз закінчаться", — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що Москва створила напругу на сході України та продовжує її нагнітати.

Глава Держдепу зазначив, що все це разом зі сфабрикованими операціями, які в США бачили останніми днями, може говорити про те, що Кремль не відмовився від планів нападу.

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Як повідомлялося раніше, 17 лютого Блінкен виступив в ООН із попередженням про те, що РФ готує провокації, щоб отримати привід для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що останніми днями ситуація на лінії розмежування на Донбасі серйозно загострилася, а кількість порушень Мінських угод з боку бойовиків помітно зросла. За період з 17 по 19 лютого на позиції ЗСУ впали понад 1,8 тисячі снарядів та мін, а на обстріл зазнали населені пункти, серед яких Станиця Луганська та Мар’їнка.