Укр

В ВСУ объяснили, почему не могут подавить артиллерию боевиков

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
479
Военнослужащие ВСУ постоянно подвергаются обстрелам Новость обновлена 19 февраля 2022, 20:46
Военнослужащие ВСУ постоянно подвергаются обстрелам

На позиции ВСУ 19 февраля прилетело почти 800 снарядов и мин

В зоне ООС фиксируют значительное усложнение ситуации с безопасностью, а 19 февраля погибли двое военнослужащих ВСУ и еще четверо были ранены.

Об этом проинформировал командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк во время брифинга, который транслировался телеканалом "Рада".

Он отметил, что в течение предыдущих месяцев на линии разграничения фиксировалось в среднем до пяти нарушений режима прекращения огня в сутки, однако в последние дни ситуация обострилась. Так за 17 февраля было зафиксировано 60 нарушений, из которых 43 были с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

По его словам, за этот день на позиции ВСУ упали 468 снарядов и мин, что привело к ранению двух военнослужащих.

Подобная картина наблюдалась и 18 февраля, когда было зафиксировано 66 нарушений, из которых 52 с применением запрещенного оружия. На позиции украинских защитников прилетело 605 снарядов и мин.

На 18:00 19 февраля было зафиксировано 98 нарушений, из которых 86 с применением запрещенного оружия. На позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще четырех.

"Вся циничность заключается в том, что большая часть из них проводится из населенных пунктов", — сказал Павлюк.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие принципиально не ведут ответный огонь поскольку из-за этого может пострадать мирное население.

Также Павлюк указал, что несмотря на распространение фейков российской пропагандой, со стороны боевиков не было показано ни одного объекта гражданских структур, которые пострадали от действий ВСУ.

Как сообщалось ранее, 19 февраля под обстрелы на линии разграничения попала группа журналистов, которых сопровождали народные депутаты. В частности прятаться в укрытие пришлось главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и министру внутренних дел Денису Монастырскому.

Теги:
#Донбасс #ОРДЛО #ВСУ #ООС #Александр Павлюк
Ричард Бренсон
Украина
Миллиардер Брэнсон предупредил мир о грядущей катастрофе и призвал поддержать Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ричард Бренсон
Миллиардер Брэнсон предупредил мир о грядущей катастрофе и призвал поддержать Украину
Дата публикации
Категория
За день на Донбассе погибли два бойца ВСУ
Без отца остались трое детей: появилось фото и имя военного, погибшего от снаряда боевиков на Донбассе
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Курс в НАТО и возврат Донбасса: 6 главных фраз из мюнхенской речи Зеленского
Дата публикации
Категория
Ван И
Китай сделал важное заявление об Украине: подробности
Дата публикации
Категория
Донбасс
Арахамия, Монастырский и десятки западных журналистов попали под миномётный обстрел на Донбассе