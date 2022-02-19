Арахамия, Монастырский и десятки западных журналистов попали под миномётный обстрел на Донбассе

Информации о пострадавших пока не поступало.

Группа народных депутатов Украины вместе с иностранными журналистами попала под обстрел на линии разграничения.

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Яна Палийчук в своем телеграм-канале.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", — сообщила она.

На кадрах с места происшествия видно, что в укрытии вместе со всеми оказался и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который и вел съемку видео.

Бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко уточнил, что там, возле Новоголуганского, также находился действующий глава МВД Денис Монастырский и 25 журналистов из CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа.

Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда боевики открыли огонь по всей линии разграничения и обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых Марьинка и Станица Луганская.

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18 февраля главари боевиков ОРДЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о том, что у них якобы есть информация о том, что ВСУ планируют начинать наступление и призвали жителей неподконтрольных территорий уехать в Россию.

В ответ на это министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не планируют наступления, а Киев планирует продолжать дипломатические попытки урегулировать ситуацию на Донбассе. Ту же информацию позже подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба.