"Даже не прячутся": один из главарей боевиков похвастался, как стреляет из пушки близ Станицы Луганской

В сети напомнили, что подобные орудия запрещены Минскими соглашениями.

Пока главари боевиков ОРДЛО говорят о "наступлении ВСУ" и эвакуируют людей в Россию, так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко показал, как стреляет из артиллерийской установки.

Соответствующее видео было обнародовано в его Инстаграм около 21:00 18 февраля.

"Эвакуируем людей, стоим на рубеже", — подписал видео он.

Примечательно, что в геолокации указано, что кадры были сняты неподалеку от Станицы Луганской.

На это видео обратил внимание общественный деятель и волонтер Роман Синицин, который сообщил, что орудие является 122-мм гаубицей Д-30. Он также напомнил, что это оружие было запрещено Минскими соглашениями.

"Эти мр**и даже не прячутся", — сообщил он.

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Как сообщалось ранее, 17 февраля резко увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков, при этом под удар попали населенные пункты на подконтрольной Украине территории.

В уже упомянутой Станице Луганской снаряд попал в здание детского сад, когда там находились дети и воспитатели. В результате происшествия по меньшей мере две сотрудницы заведения получили контузию.

Еще один обстрел населенного пункта произошел уже вечером, в ходе которого минометный снаряд попал в жилой дом и вызвал в нем пожар.

Всего в ходе обстрелов по всей линии разграничения получили травмы и ранения 7 человек.