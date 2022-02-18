"Даже не прячутся": один из главарей боевиков похвастался, как стреляет из пушки близ Станицы Луганской
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В сети напомнили, что подобные орудия запрещены Минскими соглашениями.
Пока главари боевиков ОРДЛО говорят о "наступлении ВСУ" и эвакуируют людей в Россию, так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко показал, как стреляет из артиллерийской установки.
Соответствующее видео было обнародовано в его Инстаграм около 21:00 18 февраля.
"Эвакуируем людей, стоим на рубеже", — подписал видео он.
Примечательно, что в геолокации указано, что кадры были сняты неподалеку от Станицы Луганской.
На это видео обратил внимание общественный деятель и волонтер Роман Синицин, который сообщил, что орудие является 122-мм гаубицей Д-30. Он также напомнил, что это оружие было запрещено Минскими соглашениями.
"Эти мр**и даже не прячутся", — сообщил он.
Как сообщалось ранее, 17 февраля резко увеличилось количество обстрелов со стороны боевиков, при этом под удар попали населенные пункты на подконтрольной Украине территории.
В уже упомянутой Станице Луганской снаряд попал в здание детского сад, когда там находились дети и воспитатели. В результате происшествия по меньшей мере две сотрудницы заведения получили контузию.
Еще один обстрел населенного пункта произошел уже вечером, в ходе которого минометный снаряд попал в жилой дом и вызвал в нем пожар.
Всего в ходе обстрелов по всей линии разграничения получили травмы и ранения 7 человек.
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