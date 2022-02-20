В России начали "рекламировать" войну на Донбассе в пабликах для взрослых (фото)

Ситуацию в ОРДЛО описывают с помощью нецензурщины

Происходящее на оккупированной территории Донбасса продолжает вызывать беспокойство с учетом количества российской пропаганды. При этом для ее публикации боевики начали использовать все доступные средства, в том числе и Telegram-каналы с откровенным контентом для взрослых.

Такой информацией поделился общественный деятель и политик Борислав Береза.

"Тот случай, когда российская пропагандистская машина находит новые каналы вещания", — отметил он в подписи к публикации.

По словам Березы, россияне используют даже эротический контент для привлечения внимания к своей точки зрения касаемо происходящего на Донбассе.

Зачастую это короткий текст, в котором акцентируется внимание на том, что в ОРДЛО сейчас максимально накалена обстановка, а также есть ссылка на другие новостные ресурсы, где можно об этом прочесть. Нередко для большего привлечения внимания авторы подводки используют нецензурную лексику.

Смотрятся подобные сообщения среди весьма откровенного контента для взрослых нелепо и странно, но пропагандистов, похоже, это не отпугивает.

Как объяснил Борислав Береза, информацию о подобном "ходе конем" ему сообщили подписчики. В комментариях к публикации можно найти подтверждение тому, что российские оккупанты действительно используют все возможные средства для распространения собственных фейковых новостей.

Напомним, что на Донбассе уже несколько дней ведется добровольно-принудительная эвакуация местных жителей. Их вывозят автобусами на территорию Российской Федерации, где они попадают в специальные лагеря для "беженцев", в которых нет почти никаких удобств.

При этом сами россияне не очень рады принимать таких гостей. Некоторые прямо предупреждают, что "теплого приема" жителям Донбасса ждать не стоит.