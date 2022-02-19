"Своих алкашей не можем прокормить": россияне рассказали, что думают о "беженцах" из Донбасса
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Жители России обеспокоены тем, за чей счет будут жить переселенцы.
Главари боевиков ОРДЛО 18 февраля распорядились начать эвакуацию гражданского населения в Россию. Однако в самой Ростовской области, куда вывозят жителей оккупированных территорий, об этом узнали лишь в последний момент, да и, похоже, что сами россияне не особо рады видеть "беженцев".
Реакциею российских пользователей сети обнародовал телеграм-канал NEXTA.
"Россияне разругались из-за миллиардов, выделенных на "беженцев" из Донбасса", — сказано в подписи к сообщению.
Как видно по реакции пользователей сети, многие россияне жалуются на то, что в Ростовской области и так ощущаются проблемы с рабочими местами, из-за чего возникают опасения, что мигранты заберут работу у коренных жителей. Кроме того, многие побаиваются разгула преступности после размещения "беженцев".
Также некоторые упоминали и о том, что российский президент Владимир Путин пообещал выделить прибывшим из ОРДЛО по 10 тысяч рублей (около 3,6 тысячи гривен), которые, как опасаются местные, будут взяты из их зарплат.
Как сообщалось ранее, эвакуация жителей ОРДЛО уже пошла не по плану, так например в сети уже появилось видео того, как эвакуированных женщин и детей бросили в российском селе неподалеку от границы Украины. На претензии пассажиров водитель ответил, что вообще должен был довезти их только до таможни.
Впрочем, стоит отметить, что несмотря на заявления о массовой эвакуации, на утро 19 февраля число эвакуированных не достигло и пяти тысяч, а в Ростовской области уже объявили чрезвычайное положение.
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