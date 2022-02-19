"Своих алкашей не можем прокормить": россияне рассказали, что думают о "беженцах" из Донбасса

Жители России обеспокоены тем, за чей счет будут жить переселенцы.

Главари боевиков ОРДЛО 18 февраля распорядились начать эвакуацию гражданского населения в Россию. Однако в самой Ростовской области, куда вывозят жителей оккупированных территорий, об этом узнали лишь в последний момент, да и, похоже, что сами россияне не особо рады видеть "беженцев".

Реакциею российских пользователей сети обнародовал телеграм-канал NEXTA.

"Россияне разругались из-за миллиардов, выделенных на "беженцев" из Донбасса", — сказано в подписи к сообщению.

Как видно по реакции пользователей сети, многие россияне жалуются на то, что в Ростовской области и так ощущаются проблемы с рабочими местами, из-за чего возникают опасения, что мигранты заберут работу у коренных жителей. Кроме того, многие побаиваются разгула преступности после размещения "беженцев".

Также некоторые упоминали и о том, что российский президент Владимир Путин пообещал выделить прибывшим из ОРДЛО по 10 тысяч рублей (около 3,6 тысячи гривен), которые, как опасаются местные, будут взяты из их зарплат.

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Как сообщалось ранее, эвакуация жителей ОРДЛО уже пошла не по плану, так например в сети уже появилось видео того, как эвакуированных женщин и детей бросили в российском селе неподалеку от границы Украины. На претензии пассажиров водитель ответил, что вообще должен был довезти их только до таможни.

Впрочем, стоит отметить, что несмотря на заявления о массовой эвакуации, на утро 19 февраля число эвакуированных не достигло и пяти тысяч, а в Ростовской области уже объявили чрезвычайное положение.