"Эвакуировали" в Россию и бросили: "беженцы" из ОРДЛО сидят в холодных автобусах под Ростовом (видео)

Водитель отказался везти их назад

Обострение ситуации на Донбассе заставило многих людей поверить оккупационным властям и покинуть свои дома в Донецке и Луганске. Вот только на ростовской земле обнаружились сложности.

Видео ссоры водителей и группы женщин, детей и пенсионеров из ОРДЛО попало в сеть. На нем люди накинулись на шофера с требованиями и упреками по расселению. Мужчина им отвечает, что претензии ни к нему и он должен был вообще довезти их только до таможни.

На записи слышны фразы "везите нас назад". Водитель отвечает, что не может, поскольку сутки за рулем, как и остальные, вероятно, имея в виду водителей других автобусов, которые припаркованы сзади. Также он говорит, что если что-то случится — ему за это отвечать, пассажиры же попадут "на российское кладбище". В ответ женщины спрашивают у него "а вы хотите, чтобы мы на донбасское попали?".

Пожилая женщина не выдерживает и кричит: "будете отправляться и я отправлюсь, посадите меня в автобус, я не могу стоять вдоль дороги". Как говорят люди на записи, они также сутки на ногах.

На фоне ссоры виднеется вход в детское оздоровительное учреждение "Котлостроитель", что находится в селе Красный Десант в 25 километрах от Таганрога Ростовской области. Точное количество людей, которые остались на улице подсчитать сложно, но на видео видна колонна из не менее чем восьми автобусов.

Читайте также: Категория Украина Обострение на фронте и эвакуация жителей в Россию: что происходит на Донбассе прямо сейчас (обновляется) Боевики на Донбассе устроили эвакуацию мирных жителей в Ростовскую область РФ, а в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Пока российские властьимущие заявляют о массовой эвакуации в Ростовскую область жителей оккупированных территорий, количество прибывших "беженцев" на утро 19 февраля не достигло 5 тысяч. При этом в российском регионе уже объявили чрезвычайное положение.

Обострение на Донбассе началось три дня назад и продолжает усиливаться. Главари боевиков не только объявили о планах массовой эвакуации, которые впрочем не учитывают лиц мужского пола. В так называемой "ЛНР" мужчинам от 18 до 55 запретили выезжать из ОРДЛО. Также в квазиобразованиях уже объявили о мобилизации и призыве.

Как ранее писал "Телеграф", причиной эвакуации названы мнимые планы Украины якобы вернуть Донбасс силовым методом, что отрицают в нашей стране.