"Евакуювали" до Росії та кинули: "біженці" з ОРДЛО сидять у холодних автобусах під Ростовом (відео)

Водій відмовився везти їх назад

Загострення ситуації на Донбасі змусило багатьох людей повірити окупаційній владі та залишити свої будинки в Донецьку та Луганську. Ось тільки на ростовській землі проявилися складнощі.

Відео сварки водіїв та групи жінок, дітей та пенсіонерів з ОРДЛО потрапило до мережі. На ньому люди накинулися на шофера з вимогами та докорами щодо розселення. Чоловік їм відповідає, що претензії ні до нього і він мав узагалі довезти їх лише до митниці.

На записі чути фрази "везіть нас назад". Водій відповідає, що не може, оскільки добу за кермом, як і решта, мабуть, маючи на увазі водіїв інших автобусів, які припарковані позаду. Також він каже, що якщо щось трапиться — йому за це відповідати, пасажири ж потраплять "на російський цвинтар". У відповідь жінки запитують у нього "а ви хочете, щоби ми на донбаський потрапили?".

Літня жінка не витримує і кричить: "будете вирушати і я вирушу, посадіть мене в автобус, я не можу стояти вздовж дороги ". Як кажуть люди на записі, вони також добу на ногах.

На тлі сварки видніється вхід до дитячого оздоровчого закладу "Котлобудівник", що знаходиться в селі Червоний Десант за 25 кілометрів від Таганрогу Ростовської області. Точну кількість людей, які залишилися на вулиці, підрахувати складно — їх сотні. Про це пишуть російські журналісти, які нарахували на місці понад 30 автобусів, які з ночі стояли під будівлею санаторію. Всередину людей не пускали. Серед тих, хто виявився неприкаяним на Ростовщині – немовлята.

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Поки російські можновладці заявляють про масову евакуацію до Ростовської області мешканців окупованих територій, кількість "біженців", що прибули на ранок 19 лютого, не досягла 5 тисяч. При цьому у російському регіоні вже оголосили надзвичайний стан.

Загострення на Донбасі розпочалося три дні тому і продовжує посилюватись. Ватажки бойовиків не тільки оголосили про плани масової евакуації, які, втім, не враховують осіб чоловічої статі. У так званій "ЛНР" чоловікам від 18 до 55 заборонили виїжджати з ОРДЛО. Також у квазіоутвореннях вже оголосили про мобілізацію та призов.

Як раніше писав "Телеграф", причиною евакуації названо уявні плани України нібито повернути Донбас силовим методом, що заперечують у нашій країні.