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Евакуйовані з ОРДЛО тільки-но почали прибувати, а в Ростовській області вже гуманітарна лихоманка - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Ситуація на Луганщині
Ситуація на Луганщині

Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко прокоментував евакуацію жителів ОРДЛО до Росії

Депутат Держдуми від Єдиної Росії із Ростовської області Віктор Водолацький заявляє, що до обіду на кордоні з Ростовською областю буде зосереджено близько 100 тисяч евакуйованих із Донбасу.

Своєю чергою, зі вчорашнього вечора, з 20:00 станом на 9:00 сьогоднішнього дня, до Ростовської області прибуло менш як 5 тисяч "біженців", хоча російська влада заявляє великі цифри, а так звана "влада" так званих "ДНР" та "ЛНР" ще більші.

Однак, навіть з урахуванням прибуття такої незначної кількості "біженців" у самій Ростовській області вже оголошено надзвичайну ситуацію. Тобто евакуйовані тільки почали прибувати, а в Ростовській області вже є гуманітарна лихоманка. Гарний початок.

Я так розумію, ростовчани зустрічатимуть "евакуйованих" із хлібом і сіллю, але тільки на камери, а поза ними привітність матиме зовсім інший характер, із суворими, брутальними відтінками добродушності росіян до всіх чужих і непроханих.

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Теги:
#Росія #Евакуація #Донбас
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