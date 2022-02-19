Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко прокоментував евакуацію жителів ОРДЛО до Росії

Депутат Держдуми від Єдиної Росії із Ростовської області Віктор Водолацький заявляє, що до обіду на кордоні з Ростовською областю буде зосереджено близько 100 тисяч евакуйованих із Донбасу.

Своєю чергою, зі вчорашнього вечора, з 20:00 станом на 9:00 сьогоднішнього дня, до Ростовської області прибуло менш як 5 тисяч "біженців", хоча російська влада заявляє великі цифри, а так звана "влада" так званих "ДНР" та "ЛНР" ще більші.

Однак, навіть з урахуванням прибуття такої незначної кількості "біженців" у самій Ростовській області вже оголошено надзвичайну ситуацію. Тобто евакуйовані тільки почали прибувати, а в Ростовській області вже є гуманітарна лихоманка. Гарний початок.

Я так розумію, ростовчани зустрічатимуть "евакуйованих" із хлібом і сіллю, але тільки на камери, а поза ними привітність матиме зовсім інший характер, із суворими, брутальними відтінками добродушності росіян до всіх чужих і непроханих.

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