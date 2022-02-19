Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко прокомментировал эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию

Депутат Госдумы от Единой России из Ростовской области Виктор Водолацкий заявляет, что к обеду на границе с Ростовской областью будет сосредоточено около 100 тысяч эвакуированных из Донбасса.

В свою очередь, со вчерашнего вечера, с 20:00 по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня, в Ростовскую область прибыло менее 5 тысяч "беженцев", хотя российские власти заявляют большие цифры, а так называемые "власти" так называемых "ДНР" и "ЛНР" ещё большие.

Тем не менее, даже с учётом прибытия такого незначительного количества "беженцев" в самой Ростовской области уже объявлена чрезвычайная ситуация. То есть, эвакуируемые только стали прибывать, а в Ростовской области уже гуманитарная лихорадка. Хорошее начало.

Я так понимаю, ростовчане будут встречать "эвакуируемых" с хлебом и солью, но только на камеры, а поза ними радушие будет иметь совсем другой характер, с суровыми, брутальными оттенками добродушия россиян ко всем чужим и незваным.

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