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"Своїх алкашів не можемо прогодувати": росіяни розповіли, що думають про "біженців" із Донбасу

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Евакуація з Донецька Новина оновлена 19 лютого 2022, 15:31
Евакуація з Донецька

Жителі Росії стурбовані тим, чиїм коштом житимуть переселенці

Ватажки бойовиків ОРДЛО 18 лютого розпорядилися розпочати евакуацію цивільного населення до Росії. Однак у самій Ростовській області, куди вивозять жителів окупованих територій, про це дізналися лише в останній момент, та й, схоже, що самі росіяни не дуже раді бачити "біженців".

Реакцією російських користувачів мережі оприлюднив телеграм-канал NEXTA.

"Росіяни посварилися через мільярди, виділені на "біженців" з Донбасу", — сказано у підписі до повідомлення.

Як видно з реакції користувачів мережі, багато росіян скаржаться на те, що в Ростовській області й так відчуваються проблеми з робочими місцями, через що виникають побоювання, що мігранти заберуть у корінних жителів роботу. Крім того, багато хто побоюється розгулу злочинності після розміщення "біженців".

Також деякі згадували й про те, що російський президент Володимир Путін пообіцяв виділити прибулим з ОРДЛО по 10 тисяч рублів (близько 3,6 тисячі гривень), які, як вважають місцеві, будуть взяті з їхніх зарплат.

Як повідомлялося раніше, евакуація жителів ОРДЛО вже пішла не за планом, наприклад у мережі вже з’явилося відео того, як евакуйованих жінок і дітей покинули в російському селі неподалік кордону України. На претензії пасажирів водій відповів, що взагалі мав довезти їх лише до митниці.

Втім, варто зазначити, що попри заяви про масову евакуацію, на ранок 19 лютого кількість евакуйованих не досягла і п’яти тисяч, а в Ростовській області вже оголосили надзвичайний стан.

Теги:
#Україна #Росія #Донбас #ОРДЛО
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