У Росії почали "рекламувати" війну на Донбасі у пабліках для дорослих (фото)

Ситуацію в ОРДЛО описують за допомогою нецензурщини

Те, що відбувається на окупованій території Донбасу, продовжує викликати занепокоєння з урахуванням кількості російської пропаганди. При цьому для її публікації бойовики почали використовувати всі доступні засоби, у тому числі Telegram-канали з відвертим контентом для дорослих.

Такою інформацією поділився громадський діяч та політик Борислав Береза.

"Той випадок, коли російська пропагандистська машина знаходить нові канали мовлення", — зазначив він у підписі до публікації.

За словами Берези, росіяни використовують навіть еротичний контент для привернення уваги до своєї точки зору, що стосується Донбасу.

Найчастіше це короткий текст, в якому акцентується увага на тому, що в ОРДЛО зараз максимально напружена обстановка, а також є посилання на інші ресурси новин, де можна про це прочитати. Нерідко для привернення уваги автори підводки використовують нецензурну лексику.

Виглядають подібні повідомлення серед вельми відвертого контенту для дорослих безглуздо і дивно, але пропагандистів, схоже, це не відлякує.

Як пояснив Борислав Береза, інформацію про подібний "хід конем" йому повідомили підписники. У коментарях до публікації можна знайти підтвердження того, що російські окупанти справді використовують усі можливі засоби для розповсюдження власних фейкових новин.

Нагадаємо, що на Донбасі вже кілька днів триває добровільно-примусова евакуація місцевих жителів. Їх вивозять автобусами на територію Російської Федерації, де вони потрапляють до спеціальних таборів для "біженців", у яких немає майже жодних зручностей.

При цьому самі росіяни не дуже раді приймати таких гостей. Дехто прямо попереджає, що "теплого прийому" жителям Донбасу чекати не варто.