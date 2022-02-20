Тіснота, намети та нари: в яких умовах живуть вивезені до Росії "біженці" з ОРДЛО (фото)

Більшість таборів розбиті просто посеред поля

Вже кілька днів через нагнітання істерії з боку Росії та підконтрольних їй бойовиків на Донбасі йде "евакуація" мирного населення. Людей вивозять автобусами через кордон до Ростовської області, де залишають у тимчасових таборах "для біженців".

"Телеграф" зібрав знімки та інформацію щодо подібного місця перебування мешканців ОРДЛО.

У Ростовській області побував кореспондент інформагенства Reuters, який розповів усьому світу, які умови росіяни надають евакуйованим людям. Насамперед зазначається, що всіх незалежно від статі селять у великих наметах, які надані співробітниками МНС.

Так виглядають пункти збору "біженців"

Серед евакуйованих багато дітей

Однак зимові температури явно підказують, що на тривале перебування в таких польових умовах людей не вистачить.

Також до Росії тягнуться і люди старшого віку

Один із подібних пунктів розташований майже одразу за КПП "Успенка".

КПП Успенка на карті

Також один із об’єктів обладнали в Матвєєвому Кургані. РосЗМІ повідомляють, що влада Амурської області також оголосила, що готова надати "притулок" жителям Донбасу. Зазначимо, що цей регіон знаходиться практично на іншому кінці континенту — у східній частині РФ.

Утім повернемося до таборів у Ростовській області. Згідно з повідомленнями журналістів та очевидців, намети попри свій розмір не можуть умістити всіх. Усередині дуже тісно — там скрізь встановлені "солдатські" ліжка. Також людям надають спальні мішки, щоб мати хоч якусь подобу комфорту.

Виглядає як казарма чи тюремна карма

Схоже, люди не дуже раді своїм перебуванням у таких таборах

Хто надає їжу та в якій кількості, точно не повідомляється. Але кількість вивезених зі своїх будинків людей дозволяє припустити, що не за горами проблеми з харчуванням у "біженців", а також, ймовірно, зі здоров’ям (переохолодження плюс коронавірус, адже захисних масок практично ні на кому немає).

Момент облаштування наметів

Додамо, що напередодні до Воронезької області прибув потяг, на якому вивезли частину людей з ОРДЛО. Жителів Донбасу намагаються "розкидати" по різних областях РФ, не особливо замислюючись про їхнє майбутнє.

При цьому самі росіяни не надто привітно налаштовані на прийом таких гостей. Багато хто прямо текстом кажуть, що "біженцям" тут не раді і що владі варто подбати про людей, які вже живуть в Росії.

Зазначимо, що також "Телеграф" писав, що Путін не виключає введення військ ОДКБ на Донбас, як це раніше було на території Казахстану.