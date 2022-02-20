Путін збирається вводити на Донбас "миротворців" ОДКБ: названо дату

На Донбасі очікуються "миротворці"

Заступник міністра з тимчасово окупованих територій України у 2016–2019 роках Георгій Тука вважає, що президент Росії Володимир Путін може ввести солдатів ОДКБ на Донбас 22 лютого.

Про це Тука повідомив у Facebook.

"Може я і помиляюсь, але, здається, питання "введения миротворческого контингента ОДКБ на территории "молодых республик" для защиты граждан России и соотечественников", практично, вирішене", — вважає експерт.

Тука зазначив, що це може відбутися 22 лютого під час виступу Путіна перед Федеральними Зборами.

"Така присутність суттєво змінить конфігурацію сил на лінії розмежування: одна справа — луснути "Байрактаром" по "ополчєнцам", інша — по "миротворцям", — додав Тука.

Зазначимо, що виступ Путіна перед Федеральними зборами мав відбутися 17 людого, але він був перенесений на 22 люютого.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. У минулому році солдати ОДКБ були введенні до Казахстану під час тамошніх протестів.

Як повідомлялося раніше, з 17 лютого різко побільшало обстрілів позицій українських захисників на Донбасі. Крім того, під обстріл потрапили населені пункти на підконтрольних територіях, серед яких Станиця Луганська та Мар’їнка.

Після цього ватажки бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" закликали жителів непідконтрольних Україні територій виїхати до Ростовської області Росії через інформацію про те, що нібито президент України Володимир Зеленський планує віддати ЗСУ наказ про настання. У Києві цю інформацію спростовують.