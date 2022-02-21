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Путин проводит заседание Совбеза по признанию "ДНР-ЛНР": онлайн-трансляция

Автор
Артем Калинин Артем Калинин
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Владимир Путин Новость обновлена 21 февраля 2022, 17:12
Владимир Путин

В Москве проходит заседание Совбеза РФ по ситуации на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля проводит заседание Совета безопасности РФ. В начале заседания Путиным было объявлено, что целью "определить дальнейшие шаги" в связи с обращением "ЛНР" и "ДНР" о "признании их независимости".

Сайт "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию заседания.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики", — сказал Путин в начале заседания.

Как сообщалось, 15 февраля Госдума России обратилась к Путину о признании незаконных формирований на оккупированной украинской территории "ДНР" и "ЛНР" как самостоятельных и суверенных государств.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Донбас #Совет безопасности РФ
Владимир Путин
Политика
Путин проводит заседание Совбеза по признанию "ДНР-ЛНР": онлайн-трансляция
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