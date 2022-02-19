Зеленский заговорил об отказе от Будапештского меморандума - его подписали в обмен на вывоз ядерного оружия из Украины

Украина с 2014 года пыталась инициировать эти консультации уже трижды.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен инициализировать консультации по Будапештскому меморандуму.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции.

"Хочется верить, что Североатлантический договор и статья 5 (о коллективной обороне, — ред) будут более действенными, чем Будапештский меморандум", — заявил он, говоря об опасностях, которые грозят Европе со стороны России.

Он напомнил, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и получила гарантии безопасности от России, США и Великобритании.

"Того оружия у нас нет. Безопасности у нас нет тоже", — отметил он и напомнил, что Украина потеряла территорию, которая по площади больше чем Швейцария.

Он сообщил, что у Украины есть право требовать перейти от политики умиротворения к политике обеспечения мира. И заявил, что наша страна будет в четвертый раз с 2014 года требовать консультаций по Будапештскому меморандуму со странами-гарантами.

В противном случае, говорит Зеленский, Украина получит полное право считать, что все положения этого договора были поставлены под сомнение, а он сам не работает.

Как сообщалось ранее, 17 февраля боевики ОРДЛО резко увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. Кроме того, под обстрелы попали населенные пункты на подконтрольных территориях, в их числе Станица Луганская и Марьинка.

После этого главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий уехать в Ростовскую область России из-за информации о том, что якобы Зеленский планирует отдать ВСУ приказ о наступлении. В Киеве эту информацию опровергают.